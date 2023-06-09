“乌拉尔大学”为何要全力争取

全力争取尽快批筹！最近召开的市科技创新委员会第五次会议，再次把目光聚焦洛阳乌拉尔大学筹备工作。

全力争取尽快批筹！最近召开的市科技创新委员会第五次会议，再次把目光聚焦洛阳乌拉尔大学筹备工作。今年以来，从与来洛访问的俄罗斯乌拉尔联邦大学校长举行会谈，到多次召开专题会议研究，再到联手河南科技大学力推过渡校区建设，市委密集部署的背后，折射出对优质高等教育资源的孜孜以求。

由河南科技大学与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作举办，具有独立法人资格，着力建成以高水平理工科为优势特色的世界一流综合性大学……透过此前报道可知，不同于同是中俄合办、去年启动招生的河科大莫动理工学院，洛阳乌拉尔大学对标的是西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学，将是一所真正意义上的高校。这对洛阳乃至河南高等教育提质扩容，无疑将是重磅利好。

观照现实，此举更显迫切必要。就在最近，一所由晋冀鲁豫四省高考学子虚构的“山河大学”引起热议——343万名考生每人出1000元，打造一所综合性大学，面向“山河四省”招生……美好的愿景，反映出四省优质高校的稀缺。我们“积极引进世界一流高等教育资源”，顺应的正是热切呼声。而对地方来说，在人才是第一资源、创新是第一动力的当下，每多一所人才会聚的大学，就多一些“城运”重塑的可能。借势中科大迁入，合肥一路跃升为“科创之城”。洛阳要打造平台型创新城市，也诚需全力“引凤”。

“支持中西部地区，特别是人口大省扩大高等教育资源规模，优化类型结构和区域结构。”对于“山河大学”，教育部如是回应。我们要抢抓政策窗口期，积极向上沟通对接，一手抓过渡校区、永久校区、科研设施等硬件建设，一手抓育人模式探索、先期学科设置、创新平台对接等软件布局，努力让洛阳乌拉尔大学成为洛阳以创新引领发展之路上的新名片、硬支撑。(洛平)