大力引进优质医疗资源 让市民不出洛阳“好看病”“看好病”

本月初，北京中医药大学东直门医院洛阳医院、河南省第二儿童医院接连开诊。一所对接北京中医药大学东直门医院资源，一所对接广州市妇女儿童医疗中心资源。两所新医院的开诊，为洛阳市民提供了近距离享受北上广优质医疗资源的机会。

河南省第二儿童医院门诊大厅(资料图片)

核心提示

我市高度重视卫生健康工作，明确提出要坚持以人民为中心的发展思想，全力推进医疗机构提质升级，加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，更好满足人民群众卫生健康需求。

围绕相关部署，我市做了哪些具体工作？优质医疗资源的引入，又将为洛阳市民带来哪些好处？记者对此进行了采访。

本月初，北京中医药大学东直门医院洛阳医院、河南省第二儿童医院接连开诊。一所对接北京中医药大学东直门医院资源，一所对接广州市妇女儿童医疗中心资源。两所新医院的开诊，为洛阳市民提供了近距离享受北上广优质医疗资源的机会。

以人民健康为中心 顶层谋划布局医疗资源

卫生健康优质资源总量不足、布局结构不合理等问题，一直困扰着洛阳医疗健康事业的发展。

对全国来说，情况同样如此。“看大病，一定要去北上广的大医院。”老百姓经常说的一句话，道出了我国医疗资源不均的现状。

党的二十大报告指出，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。这是对民之关切的切实回应。扩容、均衡，更是为破解优质资源总量不足等问题指明了路径。

落实国家部署要求，结合洛阳实际，市委细化研究部署，在市第十二次党代会上明确提出，洛阳要推进中心城区医疗资源整合和布局优化，加快建设国家区域医疗中心，积极引进一批优质医疗资源，规划建设一批高水平综合性医院，打造城市医疗服务高地。

截至目前，洛阳共争取到——

●第二批国家区域医疗中心建设项目1个，即西安交通大学第二附属医院与洛阳市中心医院合作共建的国家呼吸区域医疗中心。

●第三批国家区域医疗中心建设项目1个，即北京中医药大学东直门医院与洛阳市中医院合作共建的国家中医(脑病)区域医疗中心。

洛阳成为河南省非省会城市中国家区域医疗中心建设项目最多的省辖市。

今年年初，我市还与广州市妇女儿童医疗中心签约。双方参照国家区域医疗中心建设模式开展紧密合作——由广州市妇女儿童医疗中心对洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)进行全方位合作帮扶。

下一步，我市将依托和利用输出医院优势，提升医院自身医疗和科研能力，培养一批学科带头人、学科骨干人才，打造一支带不走的医疗人才队伍。力争到2025年——

●“中原学者”实现零突破

●培养中原医疗卫生领军人才3名至5名

●引进医疗卫生博士600名