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守住非遗文化的“根”与“魂”——洛阳中院召开非物质文化遗产保护传承与创新发展座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳中院 2023.07.14 22:29

　　为落实党中央、国务院、河南省关于加强非物质文化遗产保护工作的决策部署以及省委书记楼阳生在2023年全省文旅文创发展大会上的讲话精神，充分了解洛阳市非物质文化遗产保护传承过程中面临的问题及创新发展需求，助力以优秀传统文化促进产业发展，7月14日下午，洛阳中院召开非物质文化遗产保护传承与创新发展座谈会，邀请相关职能部门、工艺美术专家及法学专家参与座谈。

　　市中院党组书记、院长徐哲出席会议并讲话。洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊，洛阳市工业和信息化局党组成员、副局长于立涛，孟津区委常委、副区长、宣传部部长李艳兵，中国(洛阳)知识产权保护中心副主任完颜艳等受邀参会并讲话，全市部分工艺美术专家及法学专家参加座谈并交流意见。会议由市中院党组成员、副院长王振中主持。

　　会上，各方就非物质文化遗产保护传承与创新发展过程中的现状、所面临的问题、下一步发展方向等分别进行了发言，大家围绕会议主题针对非遗保护工作中宣传推广、人才培育、政策扶持、司法保护、制度机制建设、产业发展和转型升级等方面进行了深入的探讨。

　　徐哲对参会来宾、专家表示热烈欢迎，对近年来法院在促进知识产权保护方面所做的工作作出介绍，并指出，洛阳历史悠久，文化底蕴深厚，河洛文化孕育了灿烂丰富的非物质文化遗产。市委将非遗与旅游研学、文创产品研发等工作紧密结合，打造洛阳特色品牌，助力洛阳城市发展。洛阳法院紧紧围绕市委部署，不断强化传统文化司法保护工作。2020年以来，全市两级法院共审理知识产权案件2690件，在专业化审判的同时，举办知识产权论坛、召开知识产权新闻发布会、印发知识产权审判白皮书、公布十大典型案例等一系列活动。同时积极参与全市知识产权大保护格局，积极参与推进中国洛阳知识产权保护中心建设，成立了龙门实验室司法保护中心、知识产权纠纷调解中心，与市场监管局建立了调解协议司法确认程序衔接机制，加强知识产权"源头式"保护，精准对接重点创新主体，提供一对一的司法服务。

　　她强调，非物质文化遗产不仅需要保护和继承，更需要与时俱进和创新发展。全市法院要学习借鉴先进非遗传承经验，利用“传统+产业+创意”方式，对非物质文化遗产进行生产性保护，对非物质文化遗产的传承发展注入生命活力。保护传承非物质文化遗产，离不开全社会的共同参与，更离不开行政、司法、行业等多部门协调配合，整合资源，凝聚共识，共同推进我市非遗文化和产业的传承创新发展，把文化资源优势更好转化为发展优势，为文旅产业转型发展注入非遗力量。

　　她表示，全市法院将会提供更加优质的司法服务与保障，与社会各界携手，共同鼓励洛阳非遗产业的发展，维护公平竞争，重振洛阳文化辉煌，促进洛阳文化繁荣。

　　最后，郑州大学法学院教授杨红军围绕会议主题进行总结发言，从把握创新保护与传承保护两者的关系、企业知识产权保护与区域发展的关系、法律保护和行业协会保护的关系，以及非物质文化遗产保护过程中的几个难点问题等方面提供了宝贵的建议。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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