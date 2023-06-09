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联项目促经济发展 中共洛阳市考古研究院委员会与中州时代项目开展结对共建活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.07.14 22:10

　　7月13日上午，洛阳市考古研究院党委书记孟晨带领院党委委员、副院长司马国红及院党委委员、文物勘探中心负责人程召辉等到伊滨区中州时代项目开展“联项目促经济发展”活动。伊滨区领导张志强、皮东宇及区文化旅游发展中心、征迁安置处、国展公司、国创公司、中州时代项目建设指挥部相关负责人共同参加了联促活动。

　　伊滨区领导详细介绍了中州时代建设项目和配套产业园区建设项目谋划情况。区人大工委主任、中州时代建设项目常务副指挥长张志强对市考古研究院一直以来关心、支持中州时代建设项目表示衷心的感谢。希望市考古研究院一如既往地支持中州时代配套产业园内项目、华夏历史文明传承创新产业园项目的建设。

　　孟晨表示，伊滨区作为全市创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间，承载着产业发展、城市提质、乡村振兴等许多重大项目。下一步，将继续深入贯彻落实党的二十大精神和市委“六论六聚焦六争当”大讨论要求，持续开展好“联项目促经济社会发展”活动，通过党组织之间的密切联系和相互交流促进，全面提升基层党组织政治功能和服务发展功能，实现党建与业务工作的深度融合，协力为洛阳经济建设高质量发展贡献力量。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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