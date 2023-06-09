到2025年，洛阳城市区每千人医疗床位数达8.4张

到2025年，洛阳城市区规划综合医院19家31处，其中三级医院8家15处，二级医院11家16处，专科医院42家45处，社区卫生服务中心共计60处，共提供床位数34520张，城市区每千人床位数达8.4张。

到2025年，洛阳城市区规划综合医院19家31处，其中三级医院8家15处，二级医院11家16处，专科医院42家45处，社区卫生服务中心共计60处，共提供床位数34520张，城市区每千人床位数达8.4张。

日前，洛阳市第十六届人大常委会第四次会议审议并通过了《洛阳市城市区医疗设施布局专项规划(2023—2035年)》(下称《规划》)，明确2023—2035年，洛阳要以国家区域医疗中心为引领，打造城市区“3+1”医疗卫生服务体系。

打造城市区“3+1”医疗卫生服务体系

“《规划》坚持以人民健康为中心的发展思想，通过对城市区医疗卫生机构进行科学规划、合理配置，进一步提高城市区医疗卫生服务保障能力。”洛阳市卫健委负责人表示。

洛阳市人大教科文卫委员会相关负责人介绍，在《规划》审议过程中，市人大先后多次征集城市区政府(管委会)、市直单位、规划专家等意见建议，组织召开座谈会、评审会，收集意见建议18条，并组织编制单位认真研究吸纳。

此次规划分为近期(2023—2025年)、远期(2026—2035年)两个阶段。2025年洛阳市城市区每千人医疗床位8.4张，需医疗床位数34520张；2035年城市区每千人医疗床位8.0-8.5张，需医疗床位数38335—41735张。

据介绍，洛阳将按照近期补短板、远期留空间的原则，以国家区域医疗中心为引领，打造城市区“3+1”医疗卫生服务体系，即三级综合医院、二级综合医院、基层卫生服务机构以及专科医院(含中医医院)。通过提升三级医院优质医疗资源，合理设置二级医院，扩大普及社区卫生服务中心，补充完善专科医院，强化专科特色化等一系列举措，推动城市区基本实现医疗卫生资源布局合理、结构优化，达到医疗卫生服务供需平衡，质量效益明显提高，使洛阳市城市区医疗卫生服务和居民健康达到河南省的先进水平。