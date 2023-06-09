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好消息！家电补贴持续发力 本周末继续惠民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 19:13

　　记者14日从洛阳市商务局获悉，为促进家电行业稳健发展，满足市民高品质生活追求，本周六、周日，洛阳市2023年“清凉度夏”家电消费节将继续发放家电补贴优惠券。本次计划投入资金近20万元，通过云闪付进行减免，有计划购买家电的市民不要错过。

　　据悉，本次家电补贴分两种：订单金额满3000元可享受惠民补贴230元，满5000元补贴350元。数据显示，活动开展以来，全市各家电销售门店客流量增大，参与活动3000人次，7月销售额同比增长33%。

　　参与家电消费节活动，市民还需留意这些——

　　1.购买家电全品类(不含手机、平板电脑)商品，惠民补贴可在洛阳市域内各家电零售业线下实体店使用(商家列表详见“云闪付”活动页面)，同一用户仅享受一次惠民补贴。如有疑问，可与银联联系(联系电话：95516)。

　　2.消费者到参与活动的商家购买家电时通过“云闪付”App付款，在有额度的情况下，符合满减标准的可自动核销；

　　3.惠民补贴可与商家提供的折扣减免券叠加使用，先到先得，领完为止。过期未使用的，予以回收。

　　“补贴政策将进一步激活消费市场，以更优的消费环境激发更大的发展动能，推动消费回暖跑出‘加速度’。”洛阳市商务局相关负责人介绍，下一步将按照“季季有主题、月月有亮点、周周有场景、场场都精彩”的原则，组织开展市民参与度高、带动能力强的促消费活动，持续繁荣消费市场。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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