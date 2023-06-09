如何用男方生育保险报销生育费用？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：女方生育保险断缴，生孩子用男方生育保险怎么报销？需要哪些材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：女方生育保险断缴，生孩子用男方生育保险怎么报销？需要哪些材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：女方生育保险断缴，生孩子用男方生育保险怎么报销？需要哪些材料？
洛阳市医疗保障局回复：
需要男职工连续参保12个月。所需材料与女职工一致。生育报销需要以下材料：
1.生育保险待遇申报表(加盖单位公章)两份(待遇申报表可在洛阳市人力资源和社会保障局网站下载)。
2.提供一张银行卡(除平安银行)复印件、身份证复印件两份(写上申请人本人的电话)、结婚证复印件、准生证复印件、出生医学证复印件。
3.住院发票原件、住院费用总清单原件、出院证或诊断证明原件、住院病历复印件加盖公章。
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