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如何用男方生育保险报销生育费用？洛阳市医疗保障局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 16:54

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：女方生育保险断缴，生孩子用男方生育保险怎么报销？需要哪些材料？

　　洛阳市医疗保障局回复：

　　需要男职工连续参保12个月。所需材料与女职工一致。生育报销需要以下材料：

　　1.生育保险待遇申报表(加盖单位公章)两份(待遇申报表可在洛阳市人力资源和社会保障局网站下载)。

　　2.提供一张银行卡(除平安银行)复印件、身份证复印件两份(写上申请人本人的电话)、结婚证复印件、准生证复印件、出生医学证复印件。

　　3.住院发票原件、住院费用总清单原件、出院证或诊断证明原件、住院病历复印件加盖公章。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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