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避暑游、亲子游领跑洛阳暑期旅游市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 16:54

　　进入7月以来，暑期旅游市场持续升温。记者13日走访洛阳市区一些旅行社了解到，高温天气推高了市民避暑游的需求，面向亲子、研学为主体的文化、文博游也备受青睐。

　　记者了解到，今年避暑游产品中，除了发往东北、云南、新疆等地的常规线路，沿海城市也较受游客欢迎。“海滨是今年暑期选择的热门，像青岛、威海、厦门、三亚等沿海城市都有不少市民选择。”九都路一家旅行社的负责人介绍，自6月下旬以来，避暑游持续升温，山岳、草原、海滨等成为广受欢迎的休闲度假目的地。

　　一些旅行社负责人介绍，从今年暑期旅游预订情况看，旅游消费趋势逐渐向品质化、高端化转变，不少消费者愿意为更好的旅游体验买单，而不再单一追求低价。与以往跟团游相比，如今个性定制化、沉浸式深度游等旅游产品更受消费者青睐。

　　从短线游情况看，市区周边一些山水景区较受市民青睐，如重渡沟、养子沟、白云山、木札岭、西泰山等景区，同时栾川、嵩县等县的一些特色乡村民宿也吸引了不少市民。

　　除了避暑游，亲子研学游也是今年暑期旅游市场的一大亮点。携程发布的《2023暑期预订趋势洞察报告》，暑期亲子游订单占暑期订单超过三成。

　　记者从一些旅行社了解到，今年暑期，洛阳市旅行社推出了亲近自然、循迹访古、科普教育等多种主题的亲子研学游产品，能够满足青少年个性化、多样化的旅游需求。今年暑期亲子研学游市场上，以研学和丰富知识为主的旅游线路颇受家长青睐，北京、上海、广州、成都、南京等城市是寓教于乐的热门“打卡地”。

　　针对暑期旅游高峰，洛阳市文旅局提醒广大游客，出游前最好提前了解天气和道路交通情况、旅游景区开放情况和门票预约措施，合理规划旅游线路和时间，游玩途中及时关注天气变化及最新预报信息。暑期天气炎热，外出游玩时，要注意防暑降温，常备十滴水、藿香正气水等防暑药品，露天游玩时做好防晒措施，避免长时间在阳光下暴晒。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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