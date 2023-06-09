洛阳3家“河南老字号”通过“中华老字号”推荐资格

记者13日从洛阳市商务局获悉，根据《商务部等5部门办公厅(室)关于开展中华老字号示范创建工作的通知》要求，近日，河南省商务厅会同相关部门，对河南省拟申报“中华老字号”的51家企业进行了审核，最终18家“河南老字号”企业获得推荐资格并予以公示，公示期至25日。

记者13日从洛阳市商务局获悉，根据《商务部等5部门办公厅(室)关于开展中华老字号示范创建工作的通知》要求，近日，河南省商务厅会同相关部门，对河南省拟申报“中华老字号”的51家企业进行了审核，最终18家“河南老字号”企业获得推荐资格并予以公示，公示期至25日。洛阳3家“河南老字号”企业位列其中。

据悉，此次拟推荐公示的洛阳3家“河南老字号”企业(代表性注册商标)分别是：洛阳杜康控股有限公司(杜康)、洛阳九朝文物复制品有限公司(高家三彩)、洛阳杨氏沙园生物科技有限公司(西关杨氏沙园)。

“传统老店要守正，更要创新。”洛阳市商务局有关负责人介绍，近年来，洛阳市高度重视老字号保护与发展工作，各级老字号共63家，其中“中华老字号”4家、“河南老字号”22家、“洛阳老字号”37家。这些老字号有着世代传承的独特产品、精湛技艺和服务理念，承载了中华民族工匠精神和优秀传统文化，具有广泛的群众基础、巨大的经济和文化价值，得到了社会广泛认同，打造了良好信誉的品牌形象。今年年初，河南省印发了《关于促进老字号创新发展的实施意见》，为老字号保护传承和创新发展指明方向。下一步，洛阳将多举措搭建平台，多渠道为老字号引流，充分激发老字号发展活力，帮助老字号走出新路子。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图)