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双喜临门！七二五所获得两项中国材料研究学会科技技术奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 16:56

　　13日，记者从中国船舶七二五所获悉，在近日于深圳举办的中国材料大会上，七二五所青岛双瑞、双瑞风电凭借各自创新成果，分别获颁2022年和2023年中国材料研究学会科学技术奖一等奖。

　　其中，由青岛双瑞主持的“复杂海洋环境下牺牲阳极材料及长寿命保护技术研究”项目，着眼于国家深海战略需求和科技创新需求，成功研发高活化牺牲阳极材料。相关项目成果已应用在深中通道沉管隧道、港珠澳大桥隧道等重大交通工程，未来可通过护航重大基础设施和海底能源采集装置的长期运营安全，为更多深远海采油和海上风电等海洋工程提供保障，整体项目具有巨大的经济和社会价值。

　　由双瑞风电主持的“超大型风电叶片复合材料设计与工艺关键技术及产业化”项目，针对我国陆上、海域环境特性多样等特点开展共性技术攻关，突破了超大型风电叶片复合材料相关关键技术，成功研制出的2至10兆瓦级风电叶片产品，已实现国内普遍应用，并实现了批量出口。相关成果成为我国复合材料叶片的行业主流，推动了国内复合材料结构件在新能源领域应用的发展。

　　中国材料大会创建于1992年，是中国新材料界学术水平最高、涉及领域最广、前沿动态最新的学术大会。中国材料研究学会科学技术奖是经国家科学技术奖励工作办公室批准设立，旨在奖励材料科学前沿研究具有深远影响的、被公认的重要发现和材料技术重大突破的单位和个人，是面向全国材料领域的重要科技奖项。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 徐兆琦 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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