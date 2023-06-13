瀍河区改造23处城市积水点

“这个积水点改造得很好很及时，我们再也不用害怕蹚水过马路了。”近日，在九都路与夹马营路交叉口，一名市民说。

“这个积水点改造得很好很及时，我们再也不用害怕蹚水过马路了。”近日，在九都路与夹马营路交叉口，一名市民说。

位于瀍河区的九都路与夹马营路交叉口附近，既有大型商场，也有居民小区。该路口地势北高南低，污水管网口径不大，是一个积水点。

12日，在该路口，瀍河区住建局工作人员介绍，目前，该处道路积水点改造工程如期完工，新增设了4组12个雨水收集口及新式“五防”检查井盖，铺设管网20米，还铺设了崭新的沥青路面。

瀍河区住建局相关负责人介绍，在积水点改造过程中，他们通过增设雨水箅子、加装雨水管网等办法，加快雨水泄流速度，保持排水畅通；在不能改造的点位，建设雨水泵站，强化排水能力。同时，将积水点改造融入城市道路改造提升、背街小巷改造等城市提质工作中，在完成改造的同时解决积水问题。此外，在实施重大项目初期，充分考虑周边排水设施建设，科学设计最优排水防涝方案。

通过近、中、远三种规划，该区不仅解决了眼前的积水问题，还为将来的城市建设打下良好基础。截至目前，瀍河区住建局共排查区内积水点32处，通过技术措施改造15处，结合路网建设改造8处，剩余部分点位将安排专人加强警戒值守。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯)