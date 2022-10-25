开展反诈宣传 提升防诈意识

“自称公安或法院工作人员打来电话，要求缴纳罚款时，你应该怎么办？”“啥也不听，直接挂断！”近日，洛阳市反诈宣传文明实践活动周启动，在老城区西关街道新时代文明实践所，反诈小品、反诈知识有奖问答等环节吸引众多居民参与。
“自称公安或法院工作人员打来电话，要求缴纳罚款时，你应该怎么办？”“啥也不听，直接挂断！”近日，洛阳市反诈宣传文明实践活动周启动，在老城区西关街道新时代文明实践所，反诈小品、反诈知识有奖问答等环节吸引众多居民参与。
“自称公安或法院工作人员打来电话，要求缴纳罚款时，你应该怎么办？”“啥也不听，直接挂断！”近日，洛阳市反诈宣传文明实践活动周启动，在老城区西关街道新时代文明实践所，反诈小品、反诈知识有奖问答等环节吸引众多居民参与。此次活动由市委政法委、市文明办主办，旨在进一步丰富群众文化生活，持续增强市民反诈防诈意识。当日，活动先后走进老城区、伊滨区，通过形式多样的节目向群众宣传反诈防诈知识。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 摄）
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