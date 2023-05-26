共工氏，是上古时期的著名的方国。共工是炎帝后裔，是神农王朝败亡后，炎帝部族的首领之一。

共工氏，是上古时期的著名的方国。共工是炎帝后裔，是神农王朝败亡后，炎帝部族的首领之一。共工氏源于洛阳共水流域，其地水多而陆少，所以经常遭受水患，长期与洪水作斗争使该部族长于治水。《汉书·刑法志》云：“颛顼有共工之陈，以定水害。”帝颛顼之时，共工曾平定水害，立过大功。之后，共工与颛顼争为帝，怒而触不周山，是一次激烈的战争。

壹 共工氏源于洛阳共水

共工是炎帝后裔，《国语·周语》贾逵注：“共工诸侯，炎帝之后，姜姓也。”作为五帝时代的顽强部族，共工氏的活动区域何在？解决这个问题还得依靠古文献的记载。

有关共工氏地望的记载，最早见于《山海经·中次六经》：“又西百里，曰长石之山，无草木，多金玉。其西有谷焉，名曰共谷，多竹。共水出焉，西南流注于洛，其中多鸣石。”《水经·洛水注》引此文曰：“洛水又东，共水入焉，水北出长石之山，山无草木，其西有谷焉，厥名共谷，共水出焉。南流得尹溪口，又西南与左涧水会，又南与李谷水合。共水世谓之石头泉，而南流注于洛。”

长石之山，清代郝懿行和毕沅等《山海经》研究者，都认为在洛阳市新安县。共水，乃因共工氏部族在此处聚居而得名为共水。共水源于长石山，南流在宜阳境内入洛河，故宜阳、新安为共工氏之墟。《路史》云：“共工，地在弘农，虞帝(舜)时共工或云居此。”宜阳、新安，汉魏时属弘农郡。

《国语·鲁语》云“共工氏之伯九有也”，这里的“九有”就是“九州”，《礼记·祭法》就说“共工氏之霸九州也”。对于当时“九州”的范围，一般认为在今豫西晋南地区。

《管子·揆度篇》曰：“共工氏之王，水处十之七，陆处十之三，乘天势以隘制天下。”共工氏夹洛河而居，这一段洛河又有不少的支流，正好符合“水处十之七，陆处十之三”的地理特征。其地水多而陆少，所以经常遭受水患，长期与洪水作斗争使该部族长于治水，共工氏后裔四岳也曾佐禹治水。因此，共工氏的中心活动区域在宜阳、新安，扩展到豫西和晋南之间的黄河两岸。

《左传·昭公十七年》曰：“共工氏以水纪，故为水师而水名。”《史记·补三皇本纪》曰：“诸侯有共工氏，任智刑以强霸而不王，以水乘木。”《国语·鲁语》载：“共工氏之伯九有也，其子曰后土，能平水土，故祀以为社。”《左传·昭公二十九年》记载，这位后土的正名叫句龙。后土、社神及句龙都与水有关。

贰 共工与颛顼争为帝

《史记·五帝本纪》说，炎帝被打败以后，诸侯“咸尊轩辕为天子，代神农，是为黄帝”。黄帝所建立的国家是酋邦王国联盟，其领土甚大，由“万国”组成。黄帝是天下共主，是号令及于各方国的最高元首兼天帝的化身。《史记·五帝本纪》说：“天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之，披山通道，未尝宁居。”对不听号令的进行征伐，平服以后即撤兵离去，又开山修路，尽可能打破部落与地区的绝隔，促进部落间的交往。

按照《史记·五帝本纪》等记载，黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜号称五帝，相继为天子，而从颛顼到禹，都是黄帝的嫡系子孙，因此这是一种世袭制，这种世袭制和中央集权体制下的世袭制不同，后者是传子或兄终弟及，而五帝时代的世袭，不一定传子或传给兄弟，但必然传给家族内部，黄帝族以外的人无权取得帝位，否则必然引起战争。共主的权力不是绝对王权，要受贵族议事会议的约束。《尚书·尧典》等所描述的各方国首领、酋长与贵族，在尧主持下推举治水的人选，说明尧只是“协和万邦”的共主。其他各方国、部落集团的首领，如炎帝集团中的四岳、伯夷、共工，少昊集团中的皋陶、益，三苗集团中的驩兜等，在酋邦王国中，地位仍很显赫，并拥有很大的权力。

《史记·五帝本纪》云：“黄帝崩，葬桥山。其孙昌意之子高阳立，是为帝颛顼也。”

晋人皇甫谧《帝王世纪》卷一云：颛顼“始都穷桑，后徙商丘”。穷桑，就是空桑。《吕氏春秋·古乐》云：“帝颛顼生自若水，实处空桑，乃登为帝。”空桑位于嵩县九皋山南麓，是炎帝和黄帝的旧都。

《淮南子·天文训》：“昔者共工与颛顼争为帝，怒而触不周山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉，地不满东南，故水潦尘埃归焉。”这段话的意思是，颛顼当天子后，共工氏非常强大，不服颛顼，于是与颛顼发生激烈的战争。共工氏因失败而怒，撞倒了不周山，霎时天崩地陷，“天柱折，地维绝”。我国西北高、东南低的地势，皆是共工怒而撞倒不周山的结果。

不周山在何处？众说纷纭。《吕氏春秋·本味篇》引《伊尹书》云：“饭之美者：玄山之禾，不周之粟，阳山之穄，南海之秬。”我的导师、河南大学教授陈昌远在《伊尹考》一文中对此的解释是：“因为伊尹生活在河洛地区，上述四地也应在河洛地区。其中，南海是汝河，古称汝海；玄山，即玄扈山，在洛宁西部；阳山，位于伊水上游，在栾川县；不周山，即蒲山，近商汤之初都，今垣曲商城。”

我在陈教授的指导下，在1993年第3期《河南大学学报》上发表《不周山即蒲山考》一文。文章说，垣曲商城位于山西省垣曲县古城镇境内，此城与洛阳市新安县石井镇一河之隔。垣曲商城是商汤灭夏之前的都城。不周山即蒲山，就在此大河两岸。

对于《淮南子·天文训》之理解，剥去神话的外衣，我们可以发现，颛顼与共工的战争是远古时代的一次大战。共工战败后，采用了水攻而取得胜利。

随后，颛顼往东迁移，占领了东夷地区，建都商丘。

叁 帝喾讨伐共工氏

《史记·五帝本纪》云：“颛顼崩，而玄嚣之孙高辛立，是为帝喾。帝喾高辛者，黄帝之曾孙也。高辛父曰蟜极，蟜极父曰玄嚣，玄嚣父曰黄帝。自玄嚣与蟜极皆不得在位，至高辛即帝位。高辛于颛顼为族子。”

帝喾高辛氏初都商丘，继位后准备收复河洛，与共工氏展开了战争。《史记·楚世家》曰：“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者，黄帝之孙，昌意之子也。高阳生称，称生卷章，卷章生重黎。重黎为帝喾高辛居火正，甚有功，能光融天下，帝喾命曰祝融。共工氏作乱，帝喾使重黎诛之而不尽。帝乃以庚寅日诛重黎，而以其弟吴回为重黎后，复居火正，为祝融。”

这段话的意思是，帝喾命大臣重黎讨伐共工氏，没有取得胜利，帝喾诛杀重黎。

《淮南子·原道训》云：“昔共工之力触不周之山，使地东南倾。与高辛争为帝，遂潜于渊，宗族残灭，继嗣绝祀。”记载共工与帝喾高辛氏争为帝的还有《吕氏春秋》。《吕氏春秋·荡兵篇》云：“共工氏固次作难矣，五帝固相与争矣。”

所谓“次作难”，指的是共工氏与黄帝集团的第二次战争。“五帝固相与争矣”，指的是共工氏与五帝之间都发生过战争。“遂潜于渊，宗族残灭，继嗣绝祀”，指的是其首领逃亡，国家灭亡。

帝喾打败共工氏，迁都于偃师。《帝王世纪》卷一云：“帝喾作都于亳，偃师是也。”注引班固曰：“尸乡，殷汤所都者也，故亦曰‘汤亭’。”唐李吉甫《元和郡县志·河南道一》云：“偃师县，本汉旧县，帝喾及汤盘庚并都之。”

肆 尧流共工于幽州

帝喾崩，帝尧继位。帝尧是帝喾高辛氏的次子，母亲名为庆都，是伊侯之女。《帝王世纪》云：“帝尧陶唐氏，母庆都，孕十四月而生尧于丹陵，名曰放勋，从母姓伊氏。”《路史》卷二十四说：“伊，盖亦上世所国，今洛之伊阳县有伊水，尧之母家伊侯国。”《御批历代通鉴辑览》卷一说：“帝尧，陶唐氏，姬姓，高辛氏次子，曰放勋，育于母家伊侯之国。”

伊阳县，始置于唐玄宗先天元年(公元712年)，治所在今嵩县旧县镇西。旧县镇东北接大章镇，大章镇的任岭文化遗址，是一座独特的古国都邑。这就是尧之母家伊侯国之墟，就是《帝王世纪》所云的尧出生地丹陵，同时也是尧的初都丹陵。他在这里修订历法，制作了大型乐舞《大章》，并在每年岁首演奏之。大章，因此也成为一个地名。

相传在尧的时候，黄河流域连续出现特大洪水。《尚书·尧典》载：“汤汤洪水方割，荡荡怀山襄陵，浩浩滔天，下民其咨。”《竹书纪年》记：“帝尧十九年命共工治河；六十一年命崇伯鲧治河；六十九年黜崇伯鲧；帝舜七十五年司空禹治河。”

禹治水时，首先继承他父亲的“堙填”之法，后来才大半用“疏导”，不过也没完全放弃“堙填”。堙填法的创始人便是共工。《国语·周语》说：“昔共工……欲壅防百川，堕高堙庳。”壅防指筑堤使河水不至外决，堕高堙庳大概把挖山土填低地的积水。共工的堙填法还起过作用。《尧典》讲“共工方鸠僝功”，方即防，鸠即救，“防救”已具有功效。意思是，共工治水，已取得了阶段性之成果。

《国语·周语》说，共工“虞天湛乐，淫失其身，欲壅防百川，堕高堙厚，以害天下，皇天弗福，庶民弗助”。把高地铲平，低地培高，工程浩大，“皇天弗福”指大雨不止，洪灾在加剧，“庶民弗助”指各部族不听调度。

以尧为首领的黄帝族和以共工为首的炎帝族本来就不和睦。《尧典》记载，在大家推举共工治水前，尧已给共工先入为主地作过评价“静言庸违，象恭滔天”。意思说，话讲得好听，做起事来邪僻，表面上恭敬，实际上无法无天。

尧的不信任，是共工治水失败的主要原因。共工治水失败，尧以此为借口对共工氏发动了一场战争。《逸周书·史记解》：“昔有共工自贤，自以无臣，久空大官，下官交乱，民无所附，唐氏伐之，共工以亡。”共工战败，被流放到幽州。幽州地望在今天的河北北部、辽宁一带。

迁往幽州的共工氏首领为相柳，并且继续对抗黄帝集团。这一支被黄帝集团的首领禹所灭。《山海经·大荒北经》有“禹攻共工国山”，还说相柳被杀。《山海经·大荒北经》有“共工之台”，“不敢北射，畏共工之台”，表明人们对共工的敬畏。

共工氏的另一支归附黄帝集团，其首领为共工后裔四岳。四岳佐禹治水有功，“祚四岳国，命以侯伯”，其后在中原繁衍生息。四岳，又称太岳，其后裔在西周的有申、吕、齐、许等国。(郑贞富)