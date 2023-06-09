栾川县张盘村：康养小镇有了“助老管家”

“过去最怕药没了没地儿买，现在买菜、买药都有人帮忙，方便多了。”日前，正在栾川县陶湾镇张盘村旅居的高玉顺介绍，他来自洛龙区，每年夏季都会来这儿住一段时间，虽然能呼吸到新鲜空气，但一个人还是感觉孤零零的，缺少照护。

“过去最怕药没了没地儿买，现在买菜、买药都有人帮忙，方便多了。”日前，正在栾川县陶湾镇张盘村旅居的高玉顺介绍，他来自洛龙区，每年夏季都会来这儿住一段时间，虽然能呼吸到新鲜空气，但一个人还是感觉孤零零的，缺少照护。最近，村里开展的助老服务，让他的康养生活更加舒心。

张盘村所在的陶湾镇地处伊河源头，交通便利，空气清新，平均海拔898米，森林覆盖率达到87.9%，每年都会吸引周边洛阳、郑州等地的许多老人来旅居康养。据统计，张盘村每年能吸引1500余名老人来此康养，加上本村的1200名老人，居住在该村的老人总数在全镇所占比例不小。

如此大的一个“老人村”，考验着张盘村的管理能力和服务水平。张盘村党支部书记、村委会主任杜喜峰说：“发展助老服务，一举两得，既满足了康养老人的需求，又实现村民在家门口就业。”

今年3月，杜喜峰先期组织村干部逐户走访，了解老人诉求。“当时我们发现有独自过来康养的，也有腿脚不便的……”杜喜峰回忆，结合老人具体情况，他们最终确定50名老人为首批助老服务对象，并明确关心探视、助老送餐、居家服务、就诊陪护等多项助老服务内容。此外，他还号召村里留守人员参与助老服务，让群众在家门口就业。

“这些助老服务对象既有本村的，也有外地过来的；既有租用民宿的，也有专门购房康养的。”杜喜峰介绍。考虑到服务对象的经济条件不尽相同，张盘村采取“乡镇政府奖补一部分、村集体经济承担一部分、社会爱心人士或乡贤捐赠一部分、老年人或其子女承担一部分”的形式，多方面筹集资金，确保助老服务能够持续推进。

目前，首批10名助老服务人员作为“助老管家”，已经入户开展服务。

接下来，张盘村还将为老人发放“爱心呼叫器”，打通老人与子女、助老人员、村干部和村医“四位一体”应急救助通道，让年老体弱矜寡老人能第一时间得到救助。

“制定助老服务标准，提供差异化助老服务，满足老人的不同需求。”杜喜峰表示，张盘村将探索助老服务市场化运营新模式，把发展康养产业、助老服务与村民就业结合起来，进一步提升康养小镇的服务水平，打造“栾川邻居”特色品牌，破解村子康养问题。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 李莎)