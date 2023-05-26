邻里中心过暑假 服务贴心家长安心

“能学到东西，还有这么多小朋友一起玩耍，在这里过暑假很开心！”近日，在洛龙区关林街道石油社区邻里中心，三年级学生李俊茜兴高采烈地说，“老师还给我们带来了古筝，教我们坐姿、指法、认识古筝结构……”

指导孩子们画画

“能学到东西，还有这么多小朋友一起玩耍，在这里过暑假很开心！”近日，在洛龙区关林街道石油社区邻里中心，三年级学生李俊茜兴高采烈地说，“老师还给我们带来了古筝，教我们坐姿、指法、认识古筝结构……”

走进石油社区邻里中心，暑假托管服务正在这里开展。在二楼公共课教室里，10余名一、二年级的学生正在专业老师的指导下进行专注力训练；在隔壁教室，三、四年级的学生坐得满满当当，听老师对暑假作业进行辅导答疑；五、六年级的学生在楼上的科普教室里进行“光的折射”实验。

暑假期间，孩子无人照看怎么办？针对这一难题，石油社区引入社会专业托管资源，在邻里中心开办“邻·聚汇”夏日护航托管班。托管班采用“低偿+公益”的运营方式，目前已有40余名社区儿童报名。

暑假托管班都管些什么？该社区工作人员李晨瑶介绍，托管班可提供暑假作业辅导服务，帮助孩子提升学习兴趣。此外，社区还对接社会资源，开设了古筝、硬笔书法、儿童美术、舞蹈、散打、汉服文化等丰富的特色课程，以收到学娱兼顾的效果。

除了学习、娱乐，孩子还能在邻里中心吃饭、午休。在社区食堂，孩子可以吃到红烧鸡翅、土豆鸡块等适合儿童口味的饭菜。邻里中心还配备了儿童卧具，供孩子午休。

“家长早上把孩子送过来，下午6点多来接走，既解除家长的后顾之忧，又丰富了孩子的假期生活。”李晨瑶说，通过开办暑假托管班，解决了学生暑期无人照看的难题，充分利用了邻里中心的空间和资源，提升了邻里中心的服务质量，得到了社区居民的好评。

洛龙区相关负责人介绍，除了关林街道石油社区，目前开元路街道宜人社区、安乐街道安东社区、古城街道英才社区等也在邻里中心同步开展暑假托管服务。洛龙区将进一步组织各社区依托邻里中心功能室，以高品质、专业化的服务满足居民需求，有效提升居民生活便利度、归属感和幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 马乐 通讯员 姚嘉慧 张俊望 文/图)