7900余人参与活动 以绿色低碳方式云上重走长征路

记者昨日从市国资委获悉，自全市国资系统“云上重走长征路 薪火相传向未来”主题活动开展以来，各单位党员干部参与热情高涨。

记者昨日从市国资委获悉，自全市国资系统“云上重走长征路 薪火相传向未来”主题活动开展以来，各单位党员干部参与热情高涨。活动通过绿色低碳的方式，进一步激发了党员干部的干事创业热情。

“云上重走长征路 薪火相传向未来”主题活动于6月28日启动，计划持续1个月的时间，将围绕弘扬长征精神、传承红色基因、以科技赋能党建等展开全新探索，隆重庆祝中国共产党102周年华诞。活动以红军长征历史为背景，可将参与者每天上下班途中、工作中、生活中的实地健步走数据，换算到小程序的虚拟长征路线图上，用“步数换里程”的方式模拟行走两万五千里长征路，让干部群众通过游戏的方式将教育、人文、健身融为一体，并通过步数排名的方式形成比学赶超的良好氛围。

截至昨日，全市国资系统已有7900余人参与活动。按照每10步兑换1里的标准，如果每天走一万步，大约25天就可以完成两万五千里长征路。目前已有120余人完成目标。活动目前还在继续，全市国资系统党员干部可通过“洛阳日报”微信公众号的“云上重走长征路 薪火相传向未来”小程序，参与该活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王元元)