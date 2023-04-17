落地“冰冷科技” 迎接“火热前景”（凝心聚力抓产业 项目建设加速跑）

近日，在洛龙区乐天街与牡丹大道交叉口附近，奈文摩尔洛阳科技有限公司增材制造生产基地项目生产正酣，在满负荷完成订单生产的同时，项目整体建设不断提速。

奈文摩尔工作人员查看生产设备

近日，在洛龙区乐天街与牡丹大道交叉口附近，奈文摩尔洛阳科技有限公司增材制造生产基地项目生产正酣，在满负荷完成订单生产的同时，项目整体建设不断提速。根据规划，该项目将在年底前实现多台设备进驻运营，通过落地一项关键“黑科技”，为我市航空装备产业发展增添强劲动力。

“黑科技”的学名叫作冷喷涂增材制造技术。

作为近年发展迅速的一种金属增材制造技术，冷喷涂增材制造技术可以将高能高速的粒子流喷射到基材上，对基材不形成热影响，在理论上可以制备几乎所有的金属和金属陶瓷复合涂层，形成的冷喷涂沉积层可以有效防高温、腐蚀、侵蚀等。

与传统热喷涂相比，冷喷涂增材制造技术由于操作温度较低，可用于加工对温度敏感或者对氧敏感的材料，且加工时间较短，在修复腐蚀或损坏部件方面具有特殊优势，因而得到航空器维修再制造领域的格外青睐，主要用于飞机机体结构、飞机起飞着陆装置，以及多种航空航天零部件磨损、腐蚀、加工超差和铸造缺陷的修复。

随着奈文摩尔洛阳科技有限公司增材制造生产基地项目建设的逐渐深入，该技术在我市落地的时间也在加速接近。该项目主体奈文摩尔洛阳科技，正是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并实现航空器维修再制造产业化运营的企业之一。根据规划，该项目占地69.7亩，建筑面积5.3万平方米，计划投资5亿元，以打造高端装备增材制造生产基地为目的，将建设国内一流的智能增材制造生产线，主要开展航天航空类机加、隔热涂层、复合材料制造等业务。

近日，奈文摩尔母公司超卓航科提交的《铝合金、镁合金材质零部件的冷喷涂修复工艺规程》正式获得民航部门批准，企业由此成为国内首家获批使用冷喷涂技术的航空部附件维修单位，为该项目带来更广阔前景。

“冷喷涂增材制造技术在航空器维修再制造领域的实际应用非常广泛，相关应用目前在国内尚属蓝海，尤其是当前洛阳正在全力打造航空装备产业集群，这就为我们的合作发展提供了更广阔的空间。”奈文摩尔相关负责人表示。

根据奈文摩尔公司规划，未来该项目将积极承接母公司相关技术，同时加大研发力度，积极融入本地产业发展，为我市围绕航空装备产业提供全生命周期综合服务填补重要一环。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 苟华云 文/图）