全省第一！洛阳40名学生成军队飞行学员

昨日，记者从市教育考试中心了解到，今年我市招飞工作取得新突破：40名学生通过层层选拔，成为军队飞行学员，数量位居全省第一。

昨日，记者从市教育考试中心了解到，今年我市招飞工作取得新突破：40名学生通过层层选拔，成为军队飞行学员，数量位居全省第一。

“今年空军、海军共在我省招收飞行学员262人，我市有40人。其中，24名学生成为空军飞行学员，被空军航空大学录取；16名学生成为海军飞行学员，被海军航空大学录取。”市教育考试中心招飞专干郭航行介绍，这40名学生来自我市17所高中，均为理科生，具体情况如下。

●城市区(不含孟津、偃师)：4人

空军3人：理工附中牛睿阳(564分)、李国梁(552分)，洛阳市文兴学校王怡涵(572分)

海军1人：洛一高李怡恒(547分)

●偃师：4人

空军2人：偃师高中彭程(543分)、石浩宇(542分)

海军2人：偃师高中张正尧(571分)、牛一昕(542分)

●孟津：4人

空军2人：孟津一高康家璇(564分)、吴昀飞(552分)

海军2人：孟津一高李瑞麟(561分)，孟津区第一中学潘文汉(543分)

●伊川：9人

空军5人：伊川一高廉志阳(646分)、刘昶(607分)、叶洪培(567分)、曹卓勋(562分)、李永康(559分)

海军4人：伊川一高昌神澳(600分)、蒲琳冲(582分)、谢银洪(566分)，伊川实验高中张鹏辉(544分)