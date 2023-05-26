“地质科普进社区”文明实践活动走进洛阳

11日上午，在伊滨区永泰嘉苑社区新时代文明实践站，“地质科普进社区”新时代文明实践活动举行。
11日上午，在伊滨区永泰嘉苑社区新时代文明实践站，“地质科普进社区”新时代文明实践活动举行。
11日上午，在伊滨区永泰嘉苑社区新时代文明实践站，“地质科普进社区”新时代文明实践活动举行。该活动由省地质局组织开展，旨在传播地质知识、普及科学常识。我市为省内活动的第二站，接下来，该活动将在信阳等地开展。
在活动现场，省地质局相关负责人围绕地球构造、地质地貌等进行地质科普宣讲，号召大家树立生态文明理念。参与活动的青少年纷纷表示：“知识点满满，获益匪浅。”（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈志强 摄影报道）
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