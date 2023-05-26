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觚gū：细长的大酒杯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.07.14 08:36
二里头遗址出土的陶觚
（图片由二里头夏都遗址博物馆提供）

　　觚(gū)，大致相当于如今的酒杯，也是饮酒器的一种，喇叭口、细腰、长身、圈足，盛行于商代至西周早期，到了西周中期已十分罕见。

　　二里头夏都遗址博物馆里有一件二里头遗址出土的陶觚，器身细长，高17.6厘米，口径7.6厘米，底径6厘米，重232克，表面磨光，十分精美。在二里头文化中，陶觚仅为贵族专有，是礼器的代表。二里头遗址出土了大量的陶觚，充分证明了夏人好饮酒的生活习惯。

　　在洛阳博物馆里，有一件西周时期的铜觚，器型与二里头文化时期类似，上面还有精美的纹饰，看上去端庄大气。

　　作为酒器的觚，为什么会越来越罕见？有专家推测，因为觚容积较大，装酒就比较多，尽管当时酒的度数比起现在来不算高，但用它饮酒难免过量，会引发不适，再加上喇叭口，饮用起来较容易洒出，有不便之处。因此，使用觚的人就越来越少了。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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