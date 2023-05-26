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“跳”战自我 “绳”采飞扬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 08:27

张蕴萱(左)、周运(右)和教练在一起

　　“洛阳选手周运，30秒跳绳186次，第一名！”昨日，在省残运会盲人跳绳比赛现场，当裁判宣布最终结果时，这个连正常人都难以企及的佳绩，让现场爆发出经久不息的掌声。

　　同为视障人群体，洛阳20岁的选手周运和18岁的队友张蕴萱在本届省残运会上大放异彩，为洛阳夺得4枚金牌和1枚银牌。他们自信、阳光、昂扬向上的精神深深打动了众人。

　　“我今年18岁，从小就喜欢跳绳。”首次参加省运会就夺得奖牌，记者面前的张蕴萱，端庄秀丽，落落大方。因为视力不好，她小时候接触的体育运动非常有限，玩儿过几次跳绳后就爱上了这项运动。2018年，张蕴萱进入洛阳市特殊教育中心学校，在启蒙老师刘广强的指导下系统学习跳绳。

　　看似简单的跳绳，对身体协调性、力量、速度、平衡力、弹跳力等方面都有较高的要求。尤其是作为比赛项目，越往高处走，难度越大。前两年，张蕴萱成绩突飞猛进，后来遇上瓶颈期。

　　“当时我都快放弃了，多亏刘老师持续鼓励。”张蕴萱说，刘老师每天给出指导建议，帮她树立信心，再配合大运动量训练，终于使她走出了低谷。如今，跳绳已成为张蕴萱生活的一部分，每次挥舞起跳绳，烦心事儿都烟消云散了。

　　20岁的周运是本届省残运会的“明星”，有些“社牛”属性的他阳光开朗，爱听歌、唱歌。这次创造30秒跳绳186次的赛会最好成绩，他吸引了一批粉丝。不少外地选手主动跟他攀谈，请他分享成功经验。

　　周运学的是针灸推拿专业，即将读大二。他的爆发力和柔韧力惊人，在花样跳绳项目上，能边跳绳边做俯卧撑，还能做出“四摇”动作(跳起一次，落地前，双手快速挥动跳绳绕过身体4圈)。其精湛的技艺，征服了现场裁判和其他选手。

　　“跳绳项目需要日积月累的训练，视障选手要能吃苦，还需要教练的悉心指导。”周运说，以“四摇”动作为例，弹跳和挥绳要配合得毫厘不差，否则就会被飞速的跳绳击中，抽得腿上、背上都是一道道“鞭痕”，晚上疼得不敢翻身。在教练员朱林的带领下，他们每天慢跑拉伸，强化腿部和手臂的肌肉力量，再一点点抠技术动作，最终才取得优异的成绩。

　　“体育运动给视障孩子带来的变化是有目共睹的。”朱林说，经过跳绳项目的历练，视障运动员越来越开朗阳光，变得愿意与人交流。重要的是，他们都找到了人生的方向，变得从容自信。

　　正在读中职的张蕴萱向记者透露了将来的打算：认真学好课程，掌握更多本领，在跳绳项目上继续创造佳绩。

　　周运则希望通过跳绳走上全国赛场，向全国观众展现视障群体不一样的风采。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 郭晓朵 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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