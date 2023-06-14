洛阳信成精密机械：匠心“智”造 产品走俏

近日，在位于老城区古都科创园的洛阳信成精密机械有限公司内，工作人员正操作工业机器人、数控机床等智能化设备进行生产。
近日，在位于老城区古都科创园的洛阳信成精密机械有限公司内，工作人员正操作工业机器人、数控机床等智能化设备进行生产。
近日，在位于老城区古都科创园的洛阳信成精密机械有限公司内，工作人员正操作工业机器人、数控机床等智能化设备进行生产。
近年来，该公司瞄准市场需求，持续推进智能化改造，进一步提高生产效率，同时将互联网与传统制造业深度融合，打造车床刀座柔性生产线，生产的激光焊接机、激光清洗机等产品走俏国内外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王培 俞红玉 摄）
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