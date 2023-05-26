洛阳今日多云转晴天 气温25℃到33℃

今日洛阳多云转晴天，西北风4级到5级，气温25℃到33℃。
今日洛阳多云转晴天，西北风4级到5级，气温25℃到33℃。
昨天，风力较大，高温退场。今天，大风继续吹。
昨天，在阴雨的影响下，全省大部分地区退出“高温群聊”。不过，今天降水结束，全省大部分地区气温将再度回升。省气象台预计，15日到19日，我省北部、西北部最高气温在35℃以上，局地超过37℃，防暑降温工作仍然不能松懈。
来看看我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天多受西北气流控制，我市以晴好天气为主，气温快速升高。
最近几天天气预报
今天：多云转晴天，西北风4级到5级，气温25℃到33℃。
明天：晴天间多云，偏西风4级左右，气温25℃到35℃。
16日(周日)：晴天间多云，气温23℃到35℃。
17日(周一)：晴天到多云，气温23℃到35℃。
18日(周二)：多云到晴天，气温23℃到35℃。
19日(周三)：多云间晴天，气温24℃到36℃。
20日(周四)：多云到阴天，气温23℃到35℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
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