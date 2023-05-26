13日下午，市委召开专题会议，研究应天门南广场规划、洛阳博物馆展陈提升方案、城建领域重点项目谋划建设等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究应天门南广场规划、洛阳博物馆展陈提升等工作

江凌主持 徐衣显参加

13日下午，市委召开专题会议，研究应天门南广场规划、洛阳博物馆展陈提升方案、城建领域重点项目谋划建设等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取设计单位关于应天门南广场规划方案汇报。会议指出，应天门南广场在洛阳古都历史中轴线中具有特殊地位。高标准规划建设应天门南广场，统筹做好端门、宫城区轩廊、宫城区交通组织方式等研究，对保护弘扬历史文化、展示洛阳城市格局具有重要意义。要进一步深化设计方案，从建筑高度、体量、形制等方面着手，准确把握定鼎门、端门、应天门的关系，科学确定天津桥至端门区域连通方案，把端门打造成中轴线重要节点，把应天门南广场打造成沉浸式体验古都礼仪规制的重要广场，在应天门和天堂明堂间增设轩廊，更好凸显隋唐洛阳城宫城区恢弘气象。要做好宫城区交通组织研究，综合考虑过境交通和宫城内部交通需求，系统谋划周边路网结构，有效提升宫城区完整性。要统筹做好唐宫市场等周边区域改造提升、天津桥建设等工作，更好彰显盛唐气象。

会议研究了洛阳博物馆展陈提升工作。会议强调，进入新发展阶段，博物馆不仅是城市历史文化的展示平台，更是发展文旅产业的重要平台。要转变展陈理念，有效解决“专家学者能看明白，普通游客看不太懂”“见物不见人，故事性不强”等问题短板，统筹用好实物展陈和信息化手段，吸引更多游客在沉浸式体验中感受古都魅力、坚定文化自信。洛阳博物馆要按照城市综合性博物馆和五大都城遗址博物馆序馆的定位，统筹自身和五大都城遗址博物馆的展陈内容，加快推动展陈更新，让参观者既可整体了解洛阳、读懂历史，又能激发畅游五大都城遗址博物馆群的兴趣。要创新工作思路，加快推进“文博思维”向“文旅思维”转变，用叙事方式代替单纯展示方式，用突出重要历史时期展示代替通史全面展示，在序厅设置行进式演艺、环幕电影等沉浸式体验内容，侧重洛阳历史上的重要事件和人物，讲好文物背后的历史与故事，更好发挥博物馆引流作用。要强化交互功能，有机融入亲子研学新文旅业态，使博物馆更有看头，让游客更受教育。

会议听取城建领域重点项目谋划情况汇报，强调要改变思维观念，坚持运营前置，做好包装策划，更多依靠市场机制和市场手段推动城市提质；要加强项目谋划，聚焦“既是城市建设急需、又能市场化运作”“紧迫民生项目”等重点，精准选定项目，科学确定规模，细化投融资方案，有序推进实施，推动城市功能品质持续提升。

会议还研究了市残疾人康复中心和托养中心规划建设工作。

徐衣显、王军、张玉杰、李新红、王国辉、魏险峰等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)