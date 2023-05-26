注意！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

13日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月13日20时至7月14日20时，嵩县局部、宜阳县局部、汝阳县局部、栾川县局部、洛宁县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
13日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月13日20时至7月14日20时，嵩县局部、宜阳县局部、汝阳县局部、栾川县局部、洛宁县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
13日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月13日20时至7月14日20时，嵩县局部、宜阳县局部、汝阳县局部、栾川县局部、洛宁县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
●镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：嵩县、宜阳县、汝阳县、栾川县、洛宁县(5个县)。
1.嵩县：德亭镇、大坪乡、城关镇。
2.宜阳县：上观乡、赵保镇、张坞镇、花果山乡。
3.汝阳县：小店镇、刘店镇。
4.栾川县：狮子庙镇、秋扒乡。
5.洛宁县：故县镇。
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
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