洛阳部分公交线路调整

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今日，洛阳公交集团官方微博发布消息，部分公交线路调整。
今日，洛阳公交集团官方微博发布消息，部分公交线路调整，具体内容如下：
关于调整部分公交线路的通告
一、夹马营路提升改造工程公交线路调整
接瀍河回族区住建局通知，夹马营路(中州路—玄武门大街)段断面提升改造工程将于2023年7月13日22时起围挡施工，途经公交线路临时调整如下：
4路
去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路至中州东路民主街口恢复原线，调整路段去回程一致。
10路
由东花坛西调整为东花坛，去程走启明南路、中州东路、新街恢复原线，调整路段去回程一致。
34路
去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、新街恢复原线，调整路段去回程一致。
57路
去程从中州东路公交停车场发车，行驶至中州东路启明南路口后，改走中州东路、华林路恢复原线，调整路段去回程一致。
76路
去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去回程一致。
途经线路会根据道路围挡施工实际情况适时调整，如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。