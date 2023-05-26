洛阳部分公交线路调整

今日，洛阳公交集团官方微博发布消息，部分公交线路调整。 今日，洛阳公交集团官方微博发布消息，部分公交线路调整，具体内容如下： 关于调整部分公交线路的通告 一、夹马营路提升改造工程公交线路调整 接瀍河回族区住建局通知，夹马营路(中州路—玄武门大街)段断面提升改造工程将于2023年7月13日22时起围挡施工，途经公交线路临时调整如下： 4路 去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路至中州东路民主街口恢复原线，调整路段去回程一致。 10路 由东花坛西调整为东花坛，去程走启明南路、中州东路、新街恢复原线，调整路段去回程一致。 34路 去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、新街恢复原线，调整路段去回程一致。 57路 去程从中州东路公交停车场发车，行驶至中州东路启明南路口后，改走中州东路、华林路恢复原线，调整路段去回程一致。 76路 去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明南路、中州东路、新街、唐宫东路恢复原线，调整路段去回程一致。 途经线路会根据道路围挡施工实际情况适时调整，如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。 下一页 尾页 [1] [2]