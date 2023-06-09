洛阳对污染源监控设施第三方运维服务机构开展考核

日前，洛阳市生态环境局对42家排污单位的污染源自动监控设施以及运维人员进行了现场考核，这是我市规范污染源自动监控设施建设运维市场，确保自动监控数据质量，提升生态环境监控工作管理水平的又一举措。

日前，洛阳市生态环境局对42家排污单位的污染源自动监控设施以及运维人员进行了现场考核，这是我市规范污染源自动监控设施建设运维市场，确保自动监控数据质量，提升生态环境监控工作管理水平的又一举措。

污染源自动监控设施，是指在污染源现场安装的用于监控、监测污染排放的仪器、流量(速)计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪器、仪表，是污染防治设施的重要组成部分。洛阳市多数排污单位的污染源自动监控设施，由第三方服务机构进行运维。

洛阳市生态环境局相关负责人介绍，洛阳污染源自动监控设施第三方运维服务机构数量众多、规模各异，服务质量良莠不齐，对这些服务机构的人员以及排污单位的自动监控设施进行考核，旨在进一步防范不正常运行自动监控设施和监控数据造假等违法行为，确保自动监测数据真实准确。

前不久，洛阳市生态环境局制定了《第三方运维服务单位考核方案》，采取随机抽取的形式，对上海英凡环保科技有限公司等42家第三方服务机构进行了综合考核，考核内容涵盖了资质与业绩、现场设备运行状态、运维人员实操水平等方面，同时对各排污单位的自动监控设施进行现场检查。各服务机构的考核结果，也将在市生态环境局官方网站予以公布，为排污单位选择第三方服务单位提供精准参考和指导，为企业高质量发展营造良好环境。

洛阳市对污染源监控设施第三方运维服务机构开展考核，得到了河南省生态环境厅的充分认可，确定将洛阳市作为全省唯一试点先行先试，并派出技术专家进行指导，重点探索对第三方运维服务机构管理的标准和机制，为全省相关工作探索路径、积累经验。

据介绍，洛阳市现有518家排污单位的749个自动监控基站已全部联入监控系统，涉及废气排放、VOC(挥发性有机物)排放、废水排放等。洛阳市生态环境部门将对这些单位的污染源监控设施及第三方运维服务机构，分批开展考核。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 实习生 郭含笑 通讯员 翟倩然)