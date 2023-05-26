月底调试生产！洛轴新能源装备轴承智能化生产基地项目建设提速

5台贝氏体淬火设备一字排开，各类管道铺设到位，12日，洛轴新能源装备轴承智能化生产基地项目(一期)蓄势待发，整体建设不断提速。

5台贝氏体淬火设备一字排开，各类管道铺设到位，12日，洛轴新能源装备轴承智能化生产基地项目(一期)蓄势待发，整体建设不断提速。预计本月月底，这里就将开始调试生产，在未来与一墙之隔的洛轴风电车间形成稳定配套，为全市高端轴承产业集群蓬勃发展再添把火。

作为被洛轴定义为抢占未来发展制高点的关键项目，洛轴新能源装备轴承智能化生产基地项目的特征首先是体量大——位于洛龙区的该项目，整体总投资10.3亿元，达产后将为企业新增年销售收入15.1亿元，利税总额达3.16亿元。

其次是技术新。在整体设计上，该项目将充分应用自动化、数字化、信息化、网络化技术，打造高效智能数字化智能制造生产车间，通过将大数据中心、人工智能、工业互联网融入项目建设，加快建设智能化制造体系，为未来整体生产实现互联、物联奠定基础。

其中，项目一期主要向以大功率风电轴承、大吨位履带吊转盘轴承等为代表的高精度、高技术含量、高附加值的高端轴承生产扩能发起冲锋。除了目前已完成主体施工即将调试的热处理中心外，项目一期还将在年内加快风电增速箱轴承厂房、海上风电轴承厂房的建设，力争推动企业产能再上一层楼。

“通过以上项目的落地发展，我们将进一步增强周边轴承产业集聚效应，实现产业的高度集中、产业资本要素的不断汇聚，有效降低企业运营成本，促进区域创新发展，从而进一步凝练成具有竞争力的产业链条。”项目负责人杨辉表示。

强化产业集聚是推动产业集群发展的重要途径。根据规划，洛轴新能源装备轴承智能化生产基地建成后，将有效推动洛轴创新链、产业链、供应链、要素链、制度链共生耦合，增强企业的科技硬实力、经济创新力，从而使其研发的大功率海上风力发电机组轴承等高端轴承具备更加强劲国际竞争力，为更多“洛阳制造”走向世界打造坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 苟华云 赵雪阳 文/图)