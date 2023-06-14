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洛阳：以高质量议案办理助推高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:56

　　“打造国际消费中心城市，不仅代表了洛阳进军‘国际化’的雄心，更是抢占消费制高点的迫切需要。”日前，市十六届人大常委会第四次会议听取和审议市政府《关于加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力的议案落实情况的报告》。

　　“聚焦消费领域企业全生命周期堵点痛点问题，着力破除制约扩大消费的制度机制障碍，加快消费提质升级。”审议中，代表们直面问题，既有肯定，也讲“瑕疵”：特色产品宣传推广力度不够、新兴消费模式适应能力较弱、消费环境体验提升力度不足。

　　“代表议案关乎的是百姓民生，传递的是民情民意，只有倾情倾力督办，才能让代表满意，让老百姓满意。”如何将议案办出成效？市人大常委会人事代表工委负责人表示，既要看结果，更要看过程，代表“带着问题”来，更期待的是“找到答案”。

　　今年1月，市十六届人大一次会议期间，共收到373件代表建议，其中29件被列为重点督办建议。同时，大会还将《关于加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力的议案》《关于立足资源禀赋，大力发展高效特色乡村产业，为推动乡村振兴提供支撑的议案》等4件议案立为大会议案，交“一府一委两院”、其他有关单位办理。

　　从“内容高质量”到“办理高质量”，议案和建议交办后，市政府及相关部门高度重视，聚焦群众诉求、推进民生实事，将“良言”变“良策”，让群众关注的热点难点问题转化成政府部门的工作重点，一个个“金点子”变成解决问题的一把把“金钥匙”，民生更有温度、幸福更有质感。

　　“先恢复消费信心，自然消费增长就会恢复。”“如何让洛阳文化遗产‘活起来’，助力全国沉浸式文旅目的地打造？”《关于加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力的议案》是2023年度的4个大会议案之一。为更好督办该议案，领衔督办的市人大常委会财经工委，先后3次邀请代表和承办单位对该议案办理情况进行实地调研，听取了市商务局、市文广旅局、市财政局、市文旅集团等相关单位的议案办理情况报告。相关部门围绕打造智慧商圈、拓展消费场景、优化消费环境、拉长消费链条等内容，与代表共商破解难题的方法。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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