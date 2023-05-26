省应急管理厅调研组来洛

11日至昨日，省应急管理厅厅长常万琦率调研组来洛，调研非煤矿山安全生产工作。

11日至昨日，省应急管理厅厅长常万琦率调研组来洛，调研非煤矿山安全生产工作。 11日至昨日，省应急管理厅厅长常万琦率调研组来洛，调研非煤矿山安全生产工作。 在洛期间，常万琦前往嵩县祈雨沟金矿、栾川县建新选矿厂尾矿库、洛钼集团炉场沟尾矿库和三道庄钼矿等处，实地查看尾矿库排渗排洪系统、监测监控系统、应急响应机制等，并召开座谈会，听取非煤矿山智能化建设、尾矿库综合治理和非煤矿山汛期安全防范等工作落实情况。 常万琦指出，非煤矿山是关乎社会稳定和群众安全的重要风险点。要认清形势，充分认识做好非煤矿山安全生产工作的重要性，运用人防、技防、物防等多种手段，不断夯实安全生产基础。要突出重点，聚焦重点矿山开展专项整治，对“头顶库”、无主库等尾矿库重点整治，对在建尾矿库、停用库分类处置，有效管控重大安全风险，提升尾矿库本质安全水平。要健全应急处置机制，加强救援力量建设，做到应急指挥协同高效、信息报送及时顺畅、抢险救援科学安全、应急保障有力有序，全力确保矿山安全，为经济社会发展营造良好安全环境。 常万琦还现场观摩了尾矿库应急快速响应拉练活动。 省应急管理厅副厅长马天希、金瑞科参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷)