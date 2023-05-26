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75岁老人乘凉坠入水井房 幸亏被及时发现救出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:41

救援现场

　　最近气温居高不下，人们乘凉降温的方法各不相同，汝阳有位75岁的老先生到自家小区地下室乘凉，不慎坠入水井房，幸亏被及时发现救出。

　　此事发生在4日9时许，汝阳县公安局民警黄萌萌接到一起群众报警称，在县城涧河东路某小区内，有一位老人被困在小区地下室的水井房里，求助民警帮忙。他和同事到达现场得知，报警人是该小区物业工作人员，当时，该工作人员在水井房维修设备，发现一位老人被困在水井房里，赶紧拨打110报警。

　　因现场光线昏暗，且水井房内积水约40厘米深，井下水管、阀门错综复杂，井口狭小，黄萌萌等人试着喊了几声，老人虽未应答，但挪动手来回应。随后，黄萌萌让工作人员关闭井下电闸，只身进入水井房内部，借助井下的石礅、梯子等，并在井上同事配合下将老人托举出水井房。此时老人的衣服已湿透，好在意识清醒，身体各部位可以活动。

　　“亲属不知道老人掉进了水井房。”黄萌萌说，亲属闻讯到达现场，他们询问亲属得知，老人姓范，今年75岁，是该小区居民。这几天天气炎热，老人清晨起床后前往地下室乘凉，可能在走动时没注意到井口，不慎坠入水井房。因老人独自居住，亲属未及时发现老人走失。随后，老人在亲属陪同下到医院进行检查，目前已无大碍。

　　在此提醒广大市民，近期天气炎热，在户外乘凉避暑时，不要忘了观察周围环境，确保自身安全。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 袁胜洋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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