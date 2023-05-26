刘禹锡是洛阳人，自称“家本荥上，籍占洛阳”，是唐代著名诗人，诗风独特，性格刚毅，有豪猛之气，人称“诗豪”。

长忆梁王逸兴多，西园花尽兴如何。

近来溽暑侵亭馆，应觉清谈胜绮罗。

境入篇章高韵发，风穿号令众心和。

承明欲谒先相报，愿拂朝衣逐晓珂。

——唐·刘禹锡《夏日寄宣武令狐相公》

刘禹锡是洛阳人，自称“家本荥上，籍占洛阳”，是唐代著名诗人，诗风独特，性格刚毅，有豪猛之气，人称“诗豪”。

刘禹锡历经宦海沉浮，经过了长达23年的贬谪生活，“巴山楚水凄凉地，二十三年弃置身”，55岁时，他来到洛阳，在东都尚书省任职。

人虽日渐衰老，但他不甘心就此虚度岁月，于是写诗投谒给当时正在朝中担任户部尚书的令狐楚，便是这首《夏日寄宣武令狐相公》，通过追忆与令狐楚共度的激情岁月，表达了渴望重新建功立业的豪情。

刘禹锡早年曾与令狐楚相聚，彼此都非常钦佩对方的学识和才华。令狐楚比刘禹锡年长6岁，性格宽仁，为人正直，非常同情这位老弟的遭遇，正是因为有这样的感情基础，刘禹锡才会写诗给他。

“长忆梁王逸兴多，西园花尽兴如何。”首联化用典故，梁王即西汉梁孝王刘武，西园是梁王与才子们狩猎欢庆、饮酒赋诗之地。刘禹锡将令狐楚比作梁王，意在使其回忆过往的欢聚场面。

颔联回忆朋友们当年欢聚之情景。溽暑，本指暑湿之气，引申为盛夏。清谈，指大家在一起吟诗作赋、畅谈人生。刘禹锡与朋友们曾指点江山，激扬文字，何其豪迈。

颈联转而赞美令狐楚的人品和才华，说他德高望重，深得人心，气度不凡。

尾联表达了诗人的强烈愿望，他希望令狐大人能在皇帝面前为自己美言，使他能够重返朝堂，追随对方继续为国效力。

历经沧桑，初心如磬。无论遭遇多少磨难和挫折，刘禹锡始终不言放弃，依然豪情满怀，令人感佩。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）