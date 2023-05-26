俩男孩溺水 洛阳仨小伙儿紧急施救

“如果我们早到一段时间，或许能把另外一个孩子也救上岸。”昨日，嵩县小伙儿许万毅再次来到家附近的事发水域伊河旁，言语间充满歉疚。前几天，两个十几岁的男孩溺水，他和两个伙伴下水将其中一个孩子营救上岸，另一个不幸溺亡。

参与救人的小伙儿许万毅

“如果我们早到一段时间，或许能把另外一个孩子也救上岸。”昨日，嵩县小伙儿许万毅再次来到家附近的事发水域伊河旁，言语间充满歉疚。前几天，两个十几岁的男孩溺水，他和两个伙伴下水将其中一个孩子营救上岸，另一个不幸溺亡。

钓鱼遇到孩子溺水 仨人果断下水救人

许万毅今年21岁，嵩县旧县镇沟门村人，伊河从他家门前流过。昨日上午，被救男孩小明(化名)的父母登门，向救命恩人道谢。

意外发生在10日。许万毅爱好钓鱼，当日下午3点多，外出打工回来不久的发小刘家豪约他去伊河边钓鱼，他们又叫上同村的刘庚林，仨人带着渔具来到附近的东岭桥下。仨人还没开始钓鱼，突然听到一阵急促的呼救声：“有孩子溺水了，赶紧过来救人！”

许万毅等人发现，伊河下游有一位放羊的大叔正指着河里大喊，他们飞速往下游奔去。150米的距离，他们用了不到半分钟，接着看到离岸边七八米远的水面上仅露出一双手，人已沉到水面以下。仨人在河边长大，都会游泳，不过头一次遇到有人溺水，心里多少有些胆怯。“没事，你们跟着我，从侧面和后面靠近孩子。”许万毅给两个同伴打气。

因情况紧急，许万毅等人顾不上脱掉衣服，立即跳进河里。他一个猛子扎到溺水男孩附近，一只手划水，另一只手从男孩的腋下穿过，拖住男孩的下巴将其从水里托出来。一个同伴游到男孩另一侧协助，另一个同伴拉住许万毅，仨人紧密配合，带着孩子慢慢靠岸。

经过一番努力，仨人成功将男孩营救上岸，男孩脸色煞白，说不出话。他们轻拍男孩后背，男孩吐了几口水。这个获救的男孩，就是小明。