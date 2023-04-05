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市政协十四届三次常委会会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:36

　　昨日，市政协十四届三次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神；传达学习《中华人民共和国黄河保护法》；传达学习省、市重要活动和会议精神；听取关于我市高中教育情况的通报，并围绕“聚焦内涵式发展，着力提升高中教育质量”主题进行专题议政，多名委员作交流发言；听取关于设置专门委员会兼职副主任相关事宜的汇报；审议并通过《政协洛阳市委员会专门委员会通则》《关于开展市政协主席会议组成人员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众工作的实施方案》。会议还审议通过委员调整事宜和有关人事事项。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于调查研究的重要论述，打牢调查研究基本功，养成深入研究工作的习惯，把做好调研作为履职活动的重要基础和前提，聚焦群众急难愁盼，深入基层一线，及时发现难点堵点问题，深入研究形成意见建议，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。要坚持教育内涵式发展，牢固树立“抓教育就是抓发展”理念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等领域改革，更好满足学生学习生活需要，为我市教育事业高质量发展贡献政协力量。要提升工作落实力，坚持围绕中心、服务大局，找准政协工作切入点、结合点、发力点，发挥好政协下情上传的平台作用，凝聚起现代化洛阳建设的强大合力，以政治协商助推各项工作落实落细、提质增效。

　　会上，市公安局有关负责人作防电信诈骗辅导讲座，引导与会人员增强防范意识，主动参与防诈宣传。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 实习生 季新一 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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