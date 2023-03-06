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洛阳召开综合治理酒驾工作座谈会 杨骁出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:35

　　昨日，全市综合治理酒驾工作座谈会召开，进一步压实各方责任，推动综合治理工作取得更大成效，助力建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　会议通报了今年上半年综合治理酒驾工作开展情况，相关单位结合我市印发的《关于综合治理酒驾类案件多发问题的工作意见(试行)》，就进一步做好综合治理工作进行发言，提出意见和建议。

　　杨骁在讲话中指出，扎实开展综合治理酒驾工作，是深入贯彻落实习近平法治思想的直接体现，是坚持人民至上、生命至上，消除现实危害、震慑潜在违法的必然选择，是充分运用法治思维和法治方式，破解道路交通安全管理难题，维护道路交通安全的具体实践。他强调，各级各相关部门要从减少对个人和社会的危害两个方面看待综合治理工作，深刻认识对酒驾醉驾说“不”，是对人民群众生命财产的保护，是对法律的敬畏，治理酒驾醉驾须久久为功。要从肯定成绩和实现目标两个方面正确评价治理工作，积极总结经验，努力补齐短板，制定有力措施，推动酒驾醉驾发生率持续下降。要从预防和打击两个方面优化治理措施，预防要做到春风化雨，打击要坚持宽严相济，依法科学高效治理酒驾醉驾问题。要在平时教育和酒后制止两个方面常抓不懈，多措并举开展法律知识普及和典型案例警示，提高餐饮市场主体参与治理的积极性，全面提升综合治理能力。要从惩治和教育两个方面维护执法权威，对出现严重事故、屡教不改的要坚决严厉打击，对情节轻微、危害较小的要采取多种形式依法处理，做到既彰显法律权威又不失司法温情。要从统筹和督导两个方面狠抓落实，认真履行职责，狠抓督导检查，协同配合，主动补台，让“开车不喝酒、喝酒不开车”的理念更加深入人心，形成自觉抵制酒驾醉驾的良好社会风气，努力推动平安洛阳建设向更高水平迈进。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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