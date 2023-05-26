2023年度洛阳市公益广告大赛启动

昨日，记者从市文明办获悉，2023年度洛阳市公益广告大赛正式启动，自即日起至8月22日面向社会征集作品，机关企事业单位、高等院校、专业团体和个人均可参与。

昨日，记者从市文明办获悉，2023年度洛阳市公益广告大赛正式启动，自即日起至8月22日面向社会征集作品，机关企事业单位、高等院校、专业团体和个人均可参与。 昨日，记者从市文明办获悉，2023年度洛阳市公益广告大赛正式启动，自即日起至8月22日面向社会征集作品，机关企事业单位、高等院校、专业团体和个人均可参与。 此次大赛由市文明办、市委网信办、市市场监管局、市文广旅局联合举办，旨在传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，促进市民文明素质和社会文明程度持续提升，展示文明洛阳城市形象。 此次大赛征集体现传承黄河文化、深化国防教育两方面内容的平面类和视频类公益广告作品。如果您想参与，可将参赛作品发送至电子邮箱：lyscjbxcc@126.com。大赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖6名、优秀作品奖10名及优秀组织奖若干名，并择优推荐参加“多彩公益助力出彩河南”2023年度河南省公益广告大赛。 参赛主题 (一)传承黄河文化。传承黄河文化精神，弘扬黄河文化底蕴。在考古、汉字、戏曲、武术、圣贤、中医药等传统文化题材上精准发力，在文化遗产、文物考古、文学艺术、典籍著作、传统节日、人文风俗等方面深耕细作，探寻黄河文化的河南历史起源，展示黄河文化的河南历史内涵，讲好黄河文化的河南历史故事，让黄河文化真正融入老百姓日常生活。 (二)深化国防教育。深入贯彻落实习近平强军思想。弘扬正确的国家安全观，深化全民国防教育，讲好国防故事，讲好拥军优属故事，讲好退役军人故事，营造关心国防、尊崇军人、敬重英雄、积极参军的浓厚社会氛围，生动展示我市军民在抵御自然灾害、助力改革强军、服务经济社会发展中作出的突出贡献，巩固发展军政军民团结。 参赛类型 (一)平面类：包括海报、漫画、摄影作品等；作品格式为JPG ，版面规格为A3大小，色彩模式为RGB 。 (二)视频类：包括微电影、短视频、动画短片等；文件应为高清晰度视频，以MP4等主流高清通用格式为主， H .264MPEG2编码，1920x1080(16:9)分辨率，码率不低于15Mbps；动画需转换为AVI 、MP4等视频格式后提交；时长在55秒以内(微电影控制在3分钟以内)，不要倒计时；重点内容需配字幕，创作文案须一并报送。 征集要求 设计制作公益广告作品，要坚持正确导向，突出思想内涵，丰富表现形式；要体现时代精神，选好宣传角度，找准切入点；要贴近群众、贴近生活、贴近实际；要以小见大、易认易记、直抵人心、产生共鸣，达到润物细无声的效果。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 孙姝怡 通讯员 陈志强)