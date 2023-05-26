涧西区长春社区：500把文创扇赠居民

近日，涧西区长春路街道长春社区设计推出社区卡通IP形象“禾沐沐”，并以该形象为元素制作500把文创扇，组织辖区党员志愿者免费向辖区群众发放。

近日，涧西区长春路街道长春社区设计推出社区卡通IP形象“禾沐沐”，并以该形象为元素制作500把文创扇，组织辖区党员志愿者免费向辖区群众发放。该形象以绿色禾苗为创作基础，代表文明社区共治、共建、共享生生不息的希望。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 摄影报道）