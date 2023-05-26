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涧西区长春社区：500把文创扇赠居民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:24

　　近日，涧西区长春路街道长春社区设计推出社区卡通IP形象“禾沐沐”，并以该形象为元素制作500把文创扇，组织辖区党员志愿者免费向辖区群众发放。该形象以绿色禾苗为创作基础，代表文明社区共治、共建、共享生生不息的希望。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 摄影报道）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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