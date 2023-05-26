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农村娃的暑期课堂也丰富多彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:27
河南农业大学动物科技学院支教团队成员在给孩子们上课

　　日前，在宜阳县韩城镇东关小学，“青春护蕾”暑期“三下乡”支教团队开设的音乐课堂正在进行，音乐声伴随小朋友们的欢笑声回荡在教室上空。

　　“青春护蕾”暑期“三下乡”支教团队由一群来自河南农业大学动物科技学院的学生组成，这群生于农村、学在农大的“大朋友”计划用两周的时间，在基础课堂之上增设科学课堂、趣味运动会等，融入价值观引导、学业辅导、生活教导、美育启蒙，充分发挥青春力量，助力乡村振兴。

　　农村地区留守儿童较多，进入暑期，不少孩子面临无人看管、无人辅导作业的现实问题。眼下，除了有形式多样的大学生支教活动，丰富孩子们的暑期生活，我市各地还依托乡里中心、新时代文明实践站、农家书屋等，开设托管班、暑期公益课堂等，让农村留守儿童学习上有辅导、心理上有抚慰、安全上有呵护。

　　新安县铁门镇刘杨村的孩子们，今年的暑期生活与以往也有些不同，该村暑期托管班利用新时代文明实践站10日正式开班。该村党支部书记陈军委介绍，该村常年设有免费托管班，每个周末由村民自发组成的志愿服务队，负责托管班的日常。这个暑期，村里招募大学生和有一定教学经验的村民作为志愿者，为村里6岁到10岁的儿童免费提供暑期托管服务，更有针对性地开展帮扶教育。

　　这不，暑期托管班的第一节课，就是由就读于洛阳师范学院的刘杨村村民杨雪组织孩子们学习防溺水安全知识。目前，刘杨村暑期托管班有22名孩子，志愿者们制订了科学的教学计划，开设有作业辅导、安全教育、阅读、运动、美术等课程，丰富孩子们的暑期生活。教室里空调、饮水机、桌椅一应俱全，在隔壁的书屋还可以随时阅览图书。

　　“我们夫妻俩一直在市区打工，家里只有老人带孩子。听说村里开了暑期托管班，我第一时间就给孩子报了名，那儿不仅有大学生辅导功课，还解决了孩子暑期无人看管的问题，我们把孩子交到那儿特别放心。”刘杨村村民于桃红说。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 赵姝灿 高月 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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