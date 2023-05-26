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10天“失信宽限期”，让这家企业走出困境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:26

　　“如果不是法院给予的10天‘失信宽限期’，我们就没有充足时间解决问题、渡过难关，现在可能已陷入困境。”昨日，宜阳县人民法院执行干警在对某实业有限公司进行回访时，该企业负责人对法院善意执行助企健康发展的举措表示感谢。

　　什么是“失信宽限期”？这要从一起执行案件说起，而某实业有限公司正是这起执行案件的被执行人。

　　2021年6月，某实业有限公司与我市某混凝土有限公司签订混凝土买卖合同，向对方购买一定数量混凝土用于施工。不料，混凝土到位后，这家实业公司一直没有结清相应款项。经沟通无效后，该混凝土公司将对方起诉至宜阳县人民法院。

　　2022年3月，宜阳县人民法院依法开庭审理该买卖合同纠纷一案。经审理判决，被告某实业有限公司需依法支付相应货款及利息。法院判决后，被告未履行生效法律文书所确定的给付义务。2023年2月，原告向法院申请强制执行。

　　随后，该院执行局依法向被执行人某实业有限公司发出执行通知书、报告财产令，责令其履行生效法律文书确定的义务，并对被执行人财产进行线上、线下查询，迅速冻结被执行人的银行账户。

　　“我们在执行过程中，了解到被执行人正在进行一个项目的投标。经综合评估，如果‘一刀切’采取失信惩戒措施，会给被执行人带来巨大影响，甚至导致企业经营陷入僵局。”执行干警介绍，他们与被执行人联系，希望以更加合理的方式促成案件执结。

　　经过执行干警的释法说理，被执行人表示，一定会履行该笔债务，但因公司正在投标一个项目，而且距开标只有一周左右，希望法院能够给予10天的时间，暂时不要采取惩戒措施，10天后会第一时间履行相应债务，全力配合法院执法。

　　“此次竞标，是他们走出困境的一个机会，如果成功，有助于本案的执行，能够更好地实现你们的权益。”执行干警及时将上述情况与申请执行人沟通，在取得申请执行人的理解后，决定暂时不对被执行人采取相应措施，给予其10天“失信宽限期”，以保证其投标顺利进行，维持其正常运转。

　　正是这10天“失信宽限期”，为被执行人事后顺利履行相应给付义务打下了基础。今年3月初，招标结束后，被执行人主动到宜阳县人民法院执行局，向申请执行人一次性履行完给付义务。

　　“在执行过程中，这起案件中两个企业的利益，都得到充分维护。目前，他们的生产经营情况正常有序，实现了共赢。”宜阳县人民法院有关负责人介绍，该院在执行过程中，牢固树立助企意识，以企业经营发展为出发点，在保障申请执行人合法权益的前提下，积极考量被执行企业的生存发展困境，给予其必要的履行期限，既让执行不失强制性，又努力帮助被执行企业走出困境、重获生机，最大限度地护航企业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 师贺）

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　　最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见明确，各地法院可以根据案件具体情况，对于决定纳入失信名单或者采取限制消费措施的被执行人，可以给予其一至三个月的宽限期。在宽限期内，暂不发布其失信或者限制消费信息；期限届满，被执行人仍未履行生效法律文书确定义务的，再发布其信息并采取相应惩戒措施。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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