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洛阳市2023年主城区中招最低录取控制线发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.07.12 19:33

　　根据《河南省教育厅关于做好2023年普通高中招生工作的通知》(教基〔2023〕108号)精神，现已划定洛阳市主城区中招最低录取控制线，并予以公布：洛阳市2023年主城区最低录取控制线为434分

　　接下来中招工作安排：

　　1.7月15日-7月16日市提前批次进行录取。

　　2.7月19日-7月25日市普通批次各高中学校投档、录取、公布录取分数线。

　　3.7月26日-7月28日学生到被录取学校报到；7月29日-7月30日各普通高中统计学生报到数据，被学校正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格，不能再报考其他高中学校，不予注册普通高中学籍。

　　4.8月初全省进行集中补录。(具体时间以洛阳市教育局官方通知为准)

　　5.8月20日全省中招录取工作结束。⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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