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自贸区洛阳片区未来三年将重点推进这两项工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 19:30

　　12日，记者从自贸区洛阳片区获悉，日前商务部印发《自贸试验区重点工作清单(2023—2025年)》，明确164项重点工作，为各自贸试验区下阶段发展指明方向，其中包括2项洛阳片区重点工作。

　　其中，围绕打造国际智能制造合作示范区定位，未来三年洛阳片区要推进数字化转型与安全创新研究院、周山双创智慧岛等建设，完善高水平工业互联网服务体系，探索5G机床联网、自动驾驶、安防机器人等新应用模式，建设先进农机装备研发生产基地。

　　在推动生物疫苗产业高质量发展方面，洛阳片区要加快推进动物疫苗与药品产业研究院、体外诊断试剂重点实验室等重点研发平台建设，推动兽用药品领域集成创新，完善生物制品研发和临床试验激励机制。

　　此外，洛阳片区还将与其他片区一起，加速推动河南自贸试验区打造服务“一带一路”的现代综合交通枢纽，推动空陆网海“四条丝路”融合发展、集成创新，推进联运组织模式创新。

　　近年，自贸区洛阳片区立足自身产业发展优势，锚定“风口”产业，加快培育特色产业集群，积极打造国际智能制造合作示范区。目前在智能制造领域，洛阳片区已汇聚中信重工、中科慧远、中信成像等一批科技型企业，产品涉及消防机器人、巡检机器人、健康服务机器人、工业CT、智能检测设备等；在生物疫苗领域，洛阳片区拥有科技型医药企业200余家，主要涉及兽用药品、生物制品、医疗器械、中药材加工与中成药制造等行业。

　　后续以全力打造“风口”产业主战场为目标，洛阳片区将继续聚焦主导产业，精准开展产业链招商，加强产业和创新联动发展，加快推进普莱柯动物疫苗与产业研究院等建设，把周山双创智慧岛建设作为实施创新驱动发展战略的重要抓手和关键环节，全面优化提升“三空间两平台一示范”区域功能，为全市高质量发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 张玉书 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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