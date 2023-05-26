@洛阳车主，今夜24时起国内油价上调

刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。

刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。 刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。 以油箱容量50L的普通私家车为例，这次调价后，加满一箱油将多花6元左右。⑥