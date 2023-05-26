洛阳新增市级企业研发中心138家

记者日前从洛阳市科技局获悉，洛阳2023年度第二批市级企业研发中心备案工作结束，138家单位获批市级企业研发中心。截至目前，洛阳企业研发中心总数达到2184个，创新平台(载体)总数达到3155个。

万基控股新产品研发现场

记者日前从洛阳市科技局获悉，洛阳2023年度第二批市级企业研发中心备案工作结束，138家单位获批市级企业研发中心。截至目前，洛阳企业研发中心总数达到2184个，创新平台(载体)总数达到3155个。

此次备案的市级企业研发中心主要分布在光电元器件、高端轴承、人工智能等领域，企业研发人员合计1507人，上年度投入研发费用7.5亿元，研发场地面积超过5.3万平方米，其中39家企业与河南科技大学、洛阳理工学院等高校院所建立了产学研合作关系。

市级企业研发中心是企业中具有相对独立地位的科研开发实体或组织，对突破创新发展的技术瓶颈，加速科技成果向现实生产力转化，提高核心竞争力有重要作用，同时也是企业开展高新技术企业认定、申请政府科技计划项目支持、科技创新券申报等工作的必备或加分条件。未来，洛阳市科技局将进一步聚焦产业发展，构建“应用基础研究—科技攻关—技术应用—成果产业化”全链条创新体系，真正把创新落到产业上、把重点落到转化上、把主体落到企业上，以科技创新带动产业升级。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图）