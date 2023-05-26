焕新消费，豫见美好！建行洛阳分行持续助力“2023河南省夏日消费季”

“在充满活力的夏日消费季，我们的活动也是丰富多彩，一元购西瓜、一分钱乘地铁、旅游套票优惠购......”建行洛阳分行相关负责人如数家珍，他们决心以实际行动助力“2023河南省夏日消费季”。

“在充满活力的夏日消费季，我们的活动也是丰富多彩，一元购西瓜、一分钱乘地铁、旅游套票优惠购......”建行洛阳分行相关负责人如数家珍，他们决心以实际行动助力“2023河南省夏日消费季”。

牢记职责使命，不忘大行担当，建行洛阳分行党委扎实学习贯彻宣传党的二十大精神，借力中央广播电视总台和河南省人民政府主办的“焕新消费 豫见美好—2023河南激情夏日消费季”活动，依托“建行生活”APP，组织开展夏日消费季活动，助力消费复苏，提振经济发展活力。

为确保消费季工作顺利推进，见到实效，建设银行洛阳分行党委高度重视，强化责任落实，成立以党委书记、行长张颜君为组长的夏日消费季活动领导小组，并针对洛阳本地市实际，结合分行实际，制定活动方案，统筹推进各项工作实施。

助农惠民，用金融力量，有效带动社会消费。建行洛阳分行联合洛阳日报社购时惠平台、社区共同补贴推出助农惠农方案，助力农产品销售，将乡村振兴工作落实落地。把爱心传递给瓜农，让市民得到实惠，开展“洛阳惠享花城燃情盛夏”一元购西瓜，联合洛阳地铁开展“一分钱乘地铁”活动，用建行实实在在的优惠助力消费季活动，营造浓厚的夏日消费季活动氛围，在炎炎夏日中，为市民送清凉和舒适。

文旅产业，涉及面广、带动力强、开放度高，建行牢牢把握文旅行业数字化转型契机，发挥金融科技优势，协助搭建管理平台，创新搭建金融智慧服务平台“智慧景区”，打造便民利民惠民渠道，结合洛阳本地丰富的旅游资源，建行联合洛阳旅游平台“享游洛阳”开展旅游套票优惠购活动，提高对文旅行业金融服务便利性，助力数字文旅发展。

发挥金融产品优势，赋能消费提级。围绕夏日消费季活动，建行洛阳分行信用卡业务中心还将全力配合开展购车分期放款，支持消费复苏和经济发展，进一步落实落细活动要求，确保“焕新消费 豫见美好—2023河南省夏日消费季”，活动圆满完成，为助力消费复苏、提振经济发展活力、不断贡献建行力量。(建洛宣)