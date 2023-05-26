未成年人异地初次办理身份证须备齐这些材料

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我家孩子10岁，户口在辽宁，现在洛阳居住上学，需要办理身份证，请问怎么办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我家孩子10岁，户口在辽宁，现在洛阳居住上学，需要办理身份证，请问怎么办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我家孩子10岁，户口在辽宁，现在洛阳居住上学，需要办理身份证，请问怎么办理？
洛阳市公安局回复：按照规定，未成年人异地初次办理身份证需要以下材料：孩子户口本、出生医学证明(若户口簿体现监护关系可不要)，以及父母一方在洛居住或工作证明、房产证明、孩子在洛就学证明三者选其一，由父母一方带着孩子和上述材料到就近户籍室申请办理。
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