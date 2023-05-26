洛阳灵活就业人员如何在线办理参保登记？具体操作看这里

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员怎么办理参保登记？是否可以在线办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员怎么办理参保登记？是否可以在线办理？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳灵活就业人员怎么办理参保登记？是否可以在线办理？是到居住地还是户口所在地办理？
洛阳市医疗保障局回复：居住地和户口所在地均可，可以在线办理，请您在支付宝里搜索“河南医保”，点击“我要办”，再点击“灵活就业人员参保登记”，选择您的户口所在地或居住地参保登记，两个上传材料都上传身份证，点“保存”即可办理。
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