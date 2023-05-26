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瀍河区北窑街道：让服务更近，近邻更亲

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 09:02

　　近日，瀍河区利民街社区居民姜晓师起了个大早，因为这一天“有大事发生”，她预计自己会比上班还忙。

　　这一天，由瀍河区北窑街道办事处主办的首届“利民·邻里日”主题活动在我市首个街区式邻里中心——利民街邻里中心拉开帷幕。

社区志愿者在活动现场宣讲文明社区知识

　　活动区域“分工明确”，活动现场人气爆棚

　　“我公公、婆婆作为社区合唱团的志愿者，都要参加演出，我要给他们化妆；两个孩子要去义卖自己的闲置玩具，我要帮他们搬东西。”姜晓师说，这是公公、婆婆第一次共同登台，两位老人为这一天已经排练了很久，作为子女，当然不能扫他们的兴，后勤工作一定要做好；两个孩子对在这一天摆摊当“老板”一直跃跃欲试，家中的闲置玩具已被他们翻来覆去收拾许多遍。她说：“感觉在家门口赶了场集，满满的烟火味儿！”

　　虽然已预估到现场会人气爆棚，但等姜晓师真正来到活动现场，眼前的景象还是让她很吃惊。

　　“往前看、往后看，整条街上都是人。”姜晓师说，在首届“利民·邻里日”主题活动现场，有歌舞表演区、便民服务区、义诊义卖区等多个活动区域，“每个区域人气都很旺，活动现场其乐融融，很热闹”。

　　先给公公、婆婆当观众，后给两个孩子当助手，空闲时间，姜晓师和丈夫还见缝插针地在邻里乐购超市“捡了不少便宜”，这一上午忙完，姜晓师感叹“累并快乐着”。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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