洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

张志阳：为水库“体检”的堤坝“守护人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 08:50

张志阳在查看水位情况

　　日前的一个早晨，在位于宜阳县赵保镇南窑村的寺河水库，水库管理所所长张志阳在大坝上排查安全隐患，确保水库安全。“预报最近有降雨，我们得再对坝体进行一次全面检查。”张志阳介绍。

　　寺河水库位于洛河支流陈宅河上游，坝长185米，最大坝高约38米，总库容1165万立方米，是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。张志阳主要负责水库安全隐患排查和整改、观察水位、汇报汛情等工作。

　　“寺河水库发挥的作用可大了。”张志阳介绍，“它能够起到防洪抗灾的作用，可惠及东赵、西赵、南窑、史庄4个行政村的1.04万名群众。”

　　对于水库防汛，张志阳丝毫不敢大意。翻开寺河水库日常巡查记录表，巡查部位、巡查内容登记得明明白白。“我们每天上班的第一件事，就是巡坝查险。”张志阳介绍，“坝顶有无裂缝、坝体有无渗漏……这些都是需要重点查看的内容。”

　　除了排查安全隐患，遇到连续强降雨天气，张志阳还要日夜加强巡逻，每小时报告一次；如果发现水位过高或其他险情，他还要报告属地政府和上级部门，及时转移安置群众。

　　用张志阳的话说，每天的工作繁杂琐碎，但很有意义。“我将持续做好巡查，消除水库区域的各类安全隐患，及时汇报汛情，确保平安度汛。”张志阳表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 洛水利 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    应对孩子感冒 试试这几个穴位
    应对孩子感冒 试试这几个穴位
    应对孩子感冒 试试这几个穴位
        天热之后，室内冷气开放，一冷一热感冒就容易找上门。
  • ·娃娃出痱子 奶奶直掉泪
  • ·拍拍两髀 调节体重
  • ·如果太贪凉 鼻咽很受伤
    • 西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国际先进！洛阳6个项目通过省重大科技...
  • 洛阳城市区7个人防工程纳凉点免费开放
  • “跑赢”山洪！洛阳全面推进山洪灾害...
  • 洛阳多处入选！河南推出十条夏季旅游...
  • 洛阳格力：加大产能 保障供应【组图】
  • 江凌在偃师区调研时强调 深入推进“积...
  • 省残运会先期比赛在宜阳开赛
  • 洛阳将推荐选树第一届“洛阳市卓越工...
  • 十二届洛阳市委第三轮巡察公布“问题...
  • 阵雨天气增多 洛阳开启“蒸煮模式”!
    		•
    百姓呼声
    暑假要求学生每天两次微信报平安合适吗？
    洛阳地铁二期最新规划进展？官方回应
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷影

    燕子年年来我家

    七月拍荷

    洛浦晨色
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605