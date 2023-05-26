张志阳：为水库“体检”的堤坝“守护人”

日前的一个早晨，在位于宜阳县赵保镇南窑村的寺河水库，水库管理所所长张志阳在大坝上排查安全隐患，确保水库安全。“预报最近有降雨，我们得再对坝体进行一次全面检查。”张志阳介绍。

张志阳在查看水位情况

日前的一个早晨，在位于宜阳县赵保镇南窑村的寺河水库，水库管理所所长张志阳在大坝上排查安全隐患，确保水库安全。“预报最近有降雨，我们得再对坝体进行一次全面检查。”张志阳介绍。

寺河水库位于洛河支流陈宅河上游，坝长185米，最大坝高约38米，总库容1165万立方米，是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。张志阳主要负责水库安全隐患排查和整改、观察水位、汇报汛情等工作。

“寺河水库发挥的作用可大了。”张志阳介绍，“它能够起到防洪抗灾的作用，可惠及东赵、西赵、南窑、史庄4个行政村的1.04万名群众。”

对于水库防汛，张志阳丝毫不敢大意。翻开寺河水库日常巡查记录表，巡查部位、巡查内容登记得明明白白。“我们每天上班的第一件事，就是巡坝查险。”张志阳介绍，“坝顶有无裂缝、坝体有无渗漏……这些都是需要重点查看的内容。”

除了排查安全隐患，遇到连续强降雨天气，张志阳还要日夜加强巡逻，每小时报告一次；如果发现水位过高或其他险情，他还要报告属地政府和上级部门，及时转移安置群众。

用张志阳的话说，每天的工作繁杂琐碎，但很有意义。“我将持续做好巡查，消除水库区域的各类安全隐患，及时汇报汛情，确保平安度汛。”张志阳表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 洛水利 文/图)