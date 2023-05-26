洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我省将建立输液瓶（袋）回收企业目录库 符合条件企业自即日起可申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 08:46

　　记者昨日从市商务局获悉，为规范输液瓶(袋)等回收企业管理，实现可回收物闭环管理、定点定向、全程可追溯，我省将建立输液瓶(袋)回收企业目录库。有意愿的企业自即日起可就近向商务主管部门申报，截止时间为7月25日。

　　市商务局相关负责人介绍，各县区商务主管部门要坚持企业自愿申报、公开征集的原则，精心组织、严格把关，不达标的企业不得入库，确保入库企业具有行业代表性。企业按要求提供运营数据和申报材料，对提交材料的真实性负责，如发现弄虚作假行为，取消入库资格。

　　入库企业需满足10个条件：

　　1.在河南省(境)内依法登记注册，具有独立法人资格。在商务系统备案1年以上。

　　2.营业执照中明确经营范围需包括“医疗卫生机构使用后的未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃(一次性塑料)输液瓶(袋)的回收、利用”等内容。

　　3.具有1年以上回收、加工输液瓶(袋)相关经验，在溯源管理、规范经营、环境保护上有良好社会经济效益。

　　4.企业布局必须符合传染病防控要求，选址远离自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、学校、住宅等法律法规禁止建设的区域。

　　5.具备独立的营业场所及废物贮存、利用场所，有与废物收集、贮存、利用规模相应匹配的贮存、利用设施设备。

　　6.具备投资项目备案通知书，项目环境影响评价报告书的批复，环境检测报告，排污许可证，竣工验收报告，废水、废气、固废与噪声控制处理第三方检测报告和设施运行达标验收材料等相关材料。

　　7.管理制度健全完善，安全设施完备，近3年未发生过安全责任事故。

　　8.必须有溯源信息系统，确保回收物来源去向可追溯，回收处理后的材料不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。

　　9.必须使用专用封闭运输车辆(自有或外包车辆)，车辆明显部位喷涂专用标识，不得危害人体健康。

　　10.企业应诚信经营，自觉接受社会监督和行业管理，无不良经营记录。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
应对孩子感冒 试试这几个穴位
应对孩子感冒 试试这几个穴位
应对孩子感冒 试试这几个穴位
    天热之后，室内冷气开放，一冷一热感冒就容易找上门。
  • ·娃娃出痱子 奶奶直掉泪
  • ·拍拍两髀 调节体重
  • ·如果太贪凉 鼻咽很受伤
    • 西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国际先进！洛阳6个项目通过省重大科技...
  • 洛阳城市区7个人防工程纳凉点免费开放
  • “跑赢”山洪！洛阳全面推进山洪灾害...
  • 洛阳多处入选！河南推出十条夏季旅游...
  • 洛阳格力：加大产能 保障供应【组图】
  • 江凌在偃师区调研时强调 深入推进“积...
  • 省残运会先期比赛在宜阳开赛
  • 洛阳将推荐选树第一届“洛阳市卓越工...
  • 十二届洛阳市委第三轮巡察公布“问题...
  • 阵雨天气增多 洛阳开启“蒸煮模式”!
    		•
    百姓呼声
    暑假要求学生每天两次微信报平安合适吗？
    洛阳地铁二期最新规划进展？官方回应
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐荷影

    燕子年年来我家

    七月拍荷

    洛浦晨色
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605