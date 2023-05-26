电动汽车被水冲走 救援人员将其打捞上岸

日前，记者得知这样一件事：嵩县一男子在陆浑水库下游游玩，将电动汽车停在水边，不料车被湍急的水流冲走。

救援人员将车打捞上来 （视频截图）

日前，记者得知这样一件事：嵩县一男子在陆浑水库下游游玩，将电动汽车停在水边，不料车被湍急的水流冲走。当地救援人员经过一番努力，将车打捞上岸。

5日19时30分前后，嵩县红十字会神鹰救援大队队长汤得朝接到田湖镇派出所民警的电话称，在陆浑水库下游约200米处，有一辆电动汽车被水冲走，求助救援。汤得朝和队友席松峰等人携带救援装备到达现场时，车已被湍急的水流冲向深水区不见踪影，经核实确认车里无人。

根据车主王先生的描述，席松峰和3名队员借助冲锋舟，到达距离岸边约100米处的水域搜寻电动汽车的下落。因水库泄洪，水流湍急，水温又低，加上天已黑透，救援难度比较大。席松峰等人在水里一番摸索，找到了车的具体位置，此时车被水冲得底盘朝天。

随后，席松峰等人返回岸上取来钢丝绳，并将钢丝绳绑在车上，在岸上两辆汽车的牵引下，将那辆电动汽车拉到岸上，但车损毁严重，几乎报废。

“整个救援过程用了1个多小时。”汤得朝说，他们询问得知，事发地属于网红打卡地，连日来持续高温，不少人到此戏水纳凉，王先生正是开着那辆电动汽车约朋友出来玩，将车停在了水边，结果滑入水里。王先生等人起初试图将车弄上岸，因水流太急未成功，眼睁睁看着车被水吞没。

汤得朝说，天越来越热，不少市民开车到山里游玩戏水，其实不建议大家在陌生水域逗留，更不应将车停在河道、水边。“有些人好奇心比较强，自认为自己的车马力大、越野性能好，在浅滩等水域开车。”汤得朝说，有些地方看着水浅，可水底的泥沙疏松，容易造成车辆被困，他们曾参与过多次此类救援。

汤得朝提醒大家，驾车外出游玩时，最好将车停在停车场，如果附近没有停车场，可将车停放在高于河道的地方，同时拉好手刹，避免溜车。如果将车停放在水边或河道上，万一上游放水或有洪水到来，很容易给自身生命财产安全造成损失。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼）